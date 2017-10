Desde que nos casamos mi esposo me regala flores el día de nuestro aniversario. Espero con ansia todo el año, parezco una colegiala emocionada y cada vez me siento más enamorada. Es adorable el día en que lo veo llegar con el ramo en las manos. Tengo aprendida su rutina: estaciona el coche, escribe una nota y la oculta entre las flores (conservo veinticinco de ellas, todas con un mensaje diferente), baja del auto, mira con discreción por encima de sus hombros, a la puerta y las ventanas de la casa, tratando de ocultar el presente tras su espalda. Aunque sé lo que me obsequiará, la emoción permanece año tras año; me brillan los ojos y me tiemblan las manos. Él, invariablemente trata de sorprenderme escogiendo las rosas más bellas que pueda comprar, pero lo que me enamora y vuelve dulce la espera, es lo escrito en la nota, leerla siempre me hace suspirar.

Este aniversario fue diferente. Lo vi llegar a lo lejos, caminando. Su sonrisa habitual estaba ausente. Portaba el regalo descaradamente. Me vio, yo sonreí, pero él no dijo nada. Al acercarse a mí, agachó la mirada. Sus ojos parecían cansados, su barba gris comenzaba a nacer y su aliento alcohólico escapaba levemente. Me sorprendió la facha en que se presentó, algo inusual en él. Acercó la nota a mi rostro y puso las flores en mi pecho. Después lloró unos minutos, sus ojos cristalinos reflejaron una tristeza infinita. Sus lágrimas cayeron a mis pies, congelándome hasta el alma. Quise abrazarlo y hacerle saber que me tenía con él, pero no pude moverme. Se dio la vuelta marchándose en silencio. Entonces percibí un aroma peculiar; en lugar de rosas rojas me entregó nube y cempasúchil. Leí la nota. Había sólo dos palabras escritas en ella: te extraño.