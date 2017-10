La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, que preside el diputado Luis Fernando Mesta Soule (PAN), aprobó tres dictámenes a minutas que reforman diversas leyes con el objetivo de apoyar a este sector de la población.

Una minuta reforma la ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y la de Ciencia y Tecnología, para que la investigación científica, tecnológica y de innovación tenga por objeto la participación progresiva de la población vulnerable.

Se busca que las problemáticas de los grupos en condición de mayor vulnerabilidad, sean materia de investigación científica e implemento de tecnologías para la paulatina superación de sus condiciones de vida.

Los proyectos en investigación y desarrollo tecnológico gozarán del estímulo fiscal previsto en el artículo 202 en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, consistente en aplicar un crédito fiscal equivalente al 30% de los gastos e inversiones realizados en el ejercicio en investigación o desarrollo de tecnología, contra el ISR causado en el ejercicio en que se determine dicho crédito.

La comisión también aprobó el dictamen a la minuta que reforma el artículo 4 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a fin de que la Administración Pública impulse el pleno desarrollo, adelanto y empoderamiento de la mujer.

El documento refiere que el establecer medidas institucionales dirigidas a promover el empoderamiento de las mujeres con discapacidad, no transgrede el derecho humano a la igualdad en perjuicio de otros sectores de la población.

Considera que la situación de las mujeres en general y con discapacidad, en lo particular, no mejorará mientras las causas subyacentes de la discriminación contra ellas y de su desigualdad no se aborden de manera efectiva.

En ese sentido, la adopción de instrumentos institucionales encaminados a lograr su empoderamiento resulta necesario para transformar realmente las oportunidades, las instituciones y los sistemas, de modo que dejen de basarse en pautas de vida y paradigmas de poder masculinos determinados históricamente.

Otro dictamen avalado modifica también dicha norma en sus artículos 2, 4, 6 y 32, para sustituir el término “integración” por el de “inclusión”, lo que permitirá un cambio en la forma en que se entiende la discapacidad, en congruencia con el proceso de armonización legislativa que el Congreso de la Unión ha emprendido a través de las comisiones de Atención a Grupos Vulnerables de ambas cámaras.

El objetivo es dar plena vigencia a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que México firmó y aprobó el Senado de la República.

Por otra parte, durante la reunión, la comisión acordó presentar ante el Pleno de la Cámara de Diputados cuatro iniciativas.

Una, busca reformar las leyes General de Inclusión de Personas con Discapacidad y del Seguro Social, para que no se niegue el otorgamiento de seguros de salud o vida a esta población por motivo de enfermedades o padecimientos preexistentes. Asimismo, para que el IMSS no rechace el aseguramiento voluntario de este sector por razón de enfermedades o padecimientos preexistentes.

Otra iniciativa plantea modificar la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, con el propósito de generar mecanismos transversales que permitan diseñar una política nacional sobre asistencia personal.

Una más, reforma diversos artículos de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para establecer un nuevo Mecanismo de Consulta, diferente e independiente de la Asamblea Consultiva, con el fin de abrir a toda la ciudadanía la posibilidad de opinar o emitir una petición. Se reconocen tres instituciones de participación: la Asamblea de Organizaciones, la Junta de Gobierno y el Mecanismo Consultivo.

Otra iniciativa, plantea cambios al artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General, con el fin de modificar el nombre de esta instancia legislativa por el de “Comisión de Atención a Personas en Situación de Vulnerabilidad”.

Asimismo, aprobaron el Tercero y Cuarto Informe Semestral de Actividades y su Plan Anual de Trabajo para el Tercer Año Legislativo de la LXIII Legislatura, los cuales obtuvieron logros y avances significativos en el trabajo desarrollado por la comisión para erradicar las causas de vulnerabilidad que afecta a personas, grupos o comunidades y que les impide mejorar sus condiciones de vida.

– Con información de Notilegis / Palacio Legislativo –