San Francisco de Campeche, Camp; a 12/10/2017.- Ana Paola Ávila Ávila, Alexandro Brown Gantus y José Inurreta Borges, regidores panistas, manifestaron, estar en desacuerdo con el punto ocho de la orden del día de la Vigésimo Quinta Sesión Ordinaria de Cabildo a efectuarse mañana, ya que el edil municipal, Edgar Hernández Hernández someterá a votación la contratación de nueva cuenta de un crédito por la cantidad de 50 millones de pesos.

Ana Paola Ávila Ávila, dijo, que este nuevo crédito representa otro endeudamiento más para el municipio de Campeche por parte del Hernández Hernández, por lo cual, están en desacuerdo como lo estuvieron el año pasado cuando se pedía la aprobación de un crédito por la misma cantidad.

“A estás alturas no sabemos en qué invirtieron el primer crédito que pidió el alcalde, no nos rindieron cuentas de como se lo gastaron, si ya lo pagaron, hasta el día de hoy no tenemos registro de que se hizo con ese endeudamiento” señaló.