Noticias Entretenimiento

CDMX.- Por primera vez el Feratum Film Festival, plataforma de exhibición de cine fantástico, de terror y ciencia ficción, llegará a tres ciudades de forma simultánea: Tlalpujahua, Morelia y la Ciudad de México, del 12 al 15 de octubre.

De acuerdo con su director y fundador, Miguel Ángel Marín, esta ​edición estará dedicada al escritor H.P. Lovecraft con actividades como una exposición a cargo de Ocio Arts, un museo virtual del artista Pakho Moreno y una conferencia impartida por el físico y ocultista Alaín Bellon.

También ​se lleva a cabo un ciclo de cine dedicado al autor de novelas y relatos, que culmina este 10 de octubre en Cinépolis Diana, ​y ​que c​uenta​ con la participación del director, escritor y productor estadounidense Brian Yuzna, quien presenta las cintas de culto Re-animator y Necronomicon.

Es en este complejo cinematográfico en la ciudad de México y en Cinépolis Plaza Morelia en los que habrá proyecciones especiales, mientras que la sede principal seguirá siendo Tlalpujahua, Michoacán, en donde el jueves 12 de octubre se realizará la inauguración con la premiere en Latinoamérica del filme Black Hollow Cage.

La directora de programación, Naoura Broquet señaló que habrá diversas premieres como Cult of Chucky, la séptima entrega de la saga del muñeco diabólico; Red Christmas; Death on scenic drive e Incontrol, así como los estrenos iberoamericanos Bajo la rosa,​ Puch the clock​, ​ Ecuation y Through the shadow.

Se proyectará la película Ávido, primer thriller cortometraje de realidad virtual creado por la compañía mexicana VR Awake y habrá galas de las cintas Insignis y Volverá el polvo a la tierra.

El viernes 13 de octubre se llevará a cabo de forma gratuita la Marcha de las Bestias que recorrerá las calles de Tlalpujahua y la Fiesta de las Bestias en la cual se premiarán las mejores caracterizaciones.

De acuerdo con Miguel Ángel Marín el jurado que evaluará las cintas que compiten en las secciones Alucarda (Competencia mexicana de largometraje y cortometraje de Ficción), Internacional (Competencia internacional de largometraje y cortometraje de Ficción) e Iberoamericana (Competencia iberoamericana de largometraje de Ficción) estará encabezado por el director y animador mexicano Carlos Carrera; el fundador de la revista Rue Morgue, Rodrigo Garduño y el director Brian Yuzna.

La subdirectora de distribución de Instituto Mexicano de Cinematografía, Ivette de los Santos aseguró que el Imcine participará con seis cortometrajes de reciente producción y en la sección Alucarda con los filmes Tormentero y Las tinieblas.

“Para el Instituto es muy importante seguir colaborando con festivales que busquen descentralizar la cultura cinematográfica y crear nuevos espacios de formación, en especial con los distintos géneros cinematográficos”.

Otro de los tributos que rendirá el festival será al director, escritor y actor George A. Romero y al director y guionista

​​Tobe Hopper, ambos fallecidos este año, con la proyección de La noche de los muertos vivientes y Masacre en Texas en su versión remasterizada.

Como parte de la programación y con el fin de impulsar proyectos habrá pitchings y mesas redondas con la colaboración de C-media Films y Neverlanding, SDT, entre otras empresas.

En esta ocasión la clausura de Feratum Film Festival será el 15 de octubre en Cinema Coyoacán en la Ciudad de México, sitio en el que se hará la entrega de los Feratum Awards y el Nosferatu de Oro para el actor Sergio Klainer, por su amplia trayectoria cinematográfica.

Con información de Secretaría de Cultura