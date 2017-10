Atizapán, México; a 11/10/2017.- Debido a que actualmente se carece de un censo donde se pueda conocer a la población masculina afectada con esta enfermedad, el Instituto de la Mujer de Atizapán iniciará pruebas de diagnóstico de cáncer entre los hombres de esta demarcación. La titular municipal de esta dependencia, Felipa Anaya Cortés, comentó que al día de hoy se han realizado un promedio de cuatro mil estudios de mastografía a mujeres, canalizando a 35 personas al Centro Oncológico Integral y tan solo a cinco de estas se les ha realizado operaciones ante el peligro de un posible cáncer de mama.

Aseguró la funcionaria que también se han realizado exámenes de cáncer de próstata a varones, cuya enfermedad ha sido común entre la población de hombres de entre 15 a 34 años de edad. Agregó que en la actualidad el cáncer se está manifestando en diferentes partes del cuerpo y por tal motivo ahora también se realizan estudios en el colón, recto y próstata, entre otros.

En este sentido exhortó a todas las mujeres a seguir las indicaciones de detección y combate del cáncer de mama, que se ha implemento en todo este mes en el municipio de Atizapán, lo cual evitará que se llegue a desenlaces fatales.

Entre otras cosas, precisó que los estudios preventivos no solamente incluyen mastografías para las mujeres, sino que también se realiza el antígeno prostático para dar a los hombres certeza de salud. No obstante, recalcó que lo que busca el gobierno con todos estos programas, es que acudan más mujeres a revisarse, por lo que invitó no solo a las féminas, sino también a los hombres a que durante este mes de octubre, tiempo que durará la campaña de combate al cáncer de mama, acudir a su clínica más cercana.

Finalmente señaló que en lo que va del primer año de gobierno municipal, se han canalizado cuatro casos de mujeres con cáncer, y se prevé que exista un descenso de casos en el municipio.

Redacción DC. redacciondccampeche@gmail.com

Foto del sitio oficial del gobierno de Atizapán