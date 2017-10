San Francisco de Campeche, Camp. 07/10/2017.- Luego de reconocer el compromiso, respaldo y apoyo que le ha otorgado el Consejo Político Estatal del PRI, Alejandro Moreno pidió ser leal con el partido, porque a muchos les ha dado todo y se han olvidado de ello. “Sin embargo, los priistas tenemos memoria: sabemos con quiénes contamos y con quiénes no; y esos que no son leales con el PRI ¡que no esperen nuevas oportunidades!”.

En el Centro de Convenciones, Moreno Cárdenas presidió la Primera Sesión Extraordinaria del CPE priista, asegurando que ya basta de entregar posiciones a quienes no apoyan a su partido.

“Que nadie en el PRI se quiera pasar de vivo. Por eso es muy importante cuidar nuestros pensamientos, porque se convertirán en nuestras palabras; cuidar nuestras palabras, porque se convertirán en nuestros actos; y cuidar nuestros hábitos porque se convertirán en nuestro destino. Quienes somos leales exigimos lealtad; quienes somos congruentes exigimos congruencia y con ello solventamos la debilidad del partido. El partido está listo para ser leal a Campeche y leal a México” aseguró.

En esta sesión se contó con la presencia de Carlos Iriarte Mercado, secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, y se tomó protesta a Gonzalo Brito Herrera como coordinador de Análisis y Estrategias Políticas del CDE del PRI.

Mencionó que esta sesión del Consejo Político representa los preparativos y el inicio del proceso electoral 2017-2018, por lo que se fijó la posición estratégica del partido ante el nuevo escenario electoral y se reconoció a los notables priistas: Tirso R. De la Gala, Sobeida Méndez y Armando Herrera.

Como militante distinguido del PRI, Moreno Cárdenas señaló que su partido trabaja todos los días por las mujeres, por los hombres, para tener los mejores candidatos, “los más conocidos, los más comprometidos, los más competitivos, y los que mejor avancen con el proyecto político”.

Sé que en los próximos días, semanas y meses, el partido entrará en una nueva etapa de transición y asignación de responsabilidades, lo cual significará que cada una de las personas que serán llamadas tendrán el orgullo y la oportunidad de ser parte fundamental, junto con todo el priismo, en la edificación del mejor PRI de todos los tiempos.

Indicó que esta será una prueba para la lealtad, no como sinónimo de sumisión, sino como un ejemplo de congruencia, de actitud, de interés, de identidad, de principios y de valores.

Con claridad lo digo, la confianza se gana, la lealtad se gana, el respeto se da, la lealtad se demuestra y si se falla en uno, la fe se pierde. La lealtad se construye de atrás para adelante en todo un recorrido de vida. La lealtad no se gana en un día, se gana día tras día; la prueba de la buena militancia es la lealtad al partido. Un gramo de lealtad vale más que un kilo de astucia.

En uso de sus derechos políticos indicó que el PRI unido es imbatibles e imparable: “Trabajando en equipo el PRI es invencible y una vez más va a demostrar por qué es el mejor partido de la historia, del presente y futuro de México. Unidos tenemos que cerrar filas y abrirle las puertas a la sociedad; con más sociedad hay más PRI, con más ciudadanos hay más partido. El PRI es el partido de todos los ciudadanos que quieren un mejor Campeche y un mejor México”.

Agregó que las generaciones de ayer hicieron un PRI grande y las de hoy harán un PRI gigante: “Nuestro partido tiene mucha historia, pero tiene más futuro. Los priistas sabemos escuchar, debatir, proponer, competir, ganar y sobre todo, gobernar mejor que nadie”.

Dijo que estamos ante las elecciones más importantes del PRI, donde está en juego todo lo que el partido representa para el destino del país y “ganar el 2018 le permitirá a México seguir en la ruta de desarrollo y el horizonte de crecimiento para miles de familia campechanas, porque se ha demostrado que cuando gobierna nuestro partido a la nación le va mucho mejor”.

Agregó que las decisiones que tome el PRI en los próximos meses serán respaldadas por el priismo campechano para tener la mejor candidatura para el 2018: “El PRI vive tiempos muy importantes, es el partido de la gobernanza democrática, del crecimiento y del desarrollo, el partido que genera certeza y certidumbre no sólo a los mercados nacionales e internacionales; que le apela siempre a su experiencia, a su trabajo y a lo que miles de generaciones de priistas que han tenido responsabilidades en el gobierno y le han aportado a nuestro Estado y a nuestro país”.

Señaló que el PAN se desmorona, pues nunca ha sido un partido del pueblo, sino un club donde antes los socios se llevaban bien y ahora no se pueden ver, “y establecen un frente político a partir de una alianza incongruente, donde se sacrifican principios y valores por las posiciones de poder”.

Dijo que MORENA confirma que no es un partido, sino que es una persona que se cree un partido: “Quienes no tienen principios es fácil cambiarlos, como Andrés Manuel López Obrador, que cambia de banderas porque jamás han defendido una con lealtad; tampoco tiene conflictos de conciencia porque no la conoce”.

– López Obrador es un accidente de la democracia, no tiene principios, no tiene valores, no tiene conciencia pero, sobre todo, no tiene respeto ni por la gente de su franquicia a la cual representa. Que se escuche bien, claro y fuerte: López Obrador es el campeón de los abandonos: abandonó al PRI y al al PRD; abandonará a Morena y ha quedado claro que este 7 y 19 de septiembre, abandonó al pueblo de México y a los mexicanos, y no le dio la cara al pueblo para ayudar- subrayó.

El presidente del CDE del PRI Campeche, Ernesto Castillo Rosado destacó que se cumplió en tiempo y forma con la renovación de consejos políticos municipales; así como también la renovación de todas las estructuras municipales de cada uno de los sectores y organizaciones: “En cada uno de estos espacios hay hombres y mujeres de carne y hueso que están poniendo a nuestro partido en movimiento. Ya no más cargos de membrete ni nombramientos a modo”

Castillo Rosado exhortó a trabajar por los espacios perdidos en Campeche durante las pasadas elecciones y dijo a quienes han demostrado su baja estatura moral y política que “no nos hacen falta, porque en el PRI solo hay militantes profesionales, y no políticos buscachambas que ven por sus intereses personales”.

Destacó que a diferencia de otros partidos, el PRI tiene muy claro lo que quiere en el 2018 y pidió defender el proyecto de nación que se ha construido durante cinco años; recuperar el sentido de pertenencia, de identidad partidista y el orgullo que representa ser militante del PRI.

El dirigente priista señaló que el PRI cuenta soldados listos para dar la batalla decisiva en el 2018, “soldados motivados por el trabajo que Enrique Peña Nieto y Alejandro Moreno realizan en favor de Campeche, que van a estar al pie del cañón esperando instrucciones para que en esta ocasión, a diferencia del 2015, no le fallen”.

Castillo reconoció el espíritu de servicio demostrado por Armando Herrera Morales, Tirso R. de la Gala Guerrero y Sobeida Méndez, luchando siempre por el PRI.

Después de recibir el nombramiento como Coordinador de Análisis y Estrategias Políticas, Brito Herrera se comprometió a trabajar y fortalecer al partido con miras a la próxima contienda electoral del 2018, para consolidar las transformaciones y retos que ha encabezado el primer priista de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas.

Destacó que la unidad es pilar de la carrera política que ha encabezado en el PRI por más de cuarenta décadas y convocó a construir de la mejor manera el mejor partido de todos los tiempos en Campeche.

Brito Herrera afirmó que el partido tricolor está decidido a ser protagonista de Campeche y México, para aumentar y consolidar los triunfos en las contiendas electorales; además convocó a sectores y organizaciones a unir esfuerzos para que el trabajo impacte y fortalezca la identidad del PRI, dejando a un lado divisiones.

Por su parte, Carlos Iriarte Mercado, secretario de Organización del CEN, expresó que son los valores lo que distingue al partido tricolor y reconoció la labor de trabajo en el quehacer de la vida política del distinguido priista Alejandro Moreno y el presidente de la Republica, Enrique Peña Nieto.

Llamó al priismo campechano a trabajar de cerca con los ciudadanos y expresar porque se encuentran militando en el PRI: “Tenemos que ser capaces de comunicar que la oferta política que encabezó Enrique Peña Nieto durante el 2012 se está llevando a cabo y está cumpliendo con su tarea por transformar al país”.

A esta primera sesión extraordinaria del Consejo Político Estatal asistieron 370 consejeros. Se guardó un minuto de silencio en honor de Mario Berlín Mijangos, ex presidente estatal del PRI. Se tomó protesta como nuevos consejeros políticos estatales a Samantha Ávila Ávila y Luis Saucillo, dirigentes estatales del Movimiento PRI MX. Se entregaron reconocmientos a las trayectorias de los distinguidos priistas Tirso R. De la Gala, Sobeida Méndez Hebert y Rafael Herrera Morales, este del Carmen.