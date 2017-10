Hoy hay una gran fiesta en casa, es su cumpleaños. Ha venido mucha gente, asusta pensar que llegue el momento en que ya no quepan dentro de casa, hemos llenado de sillas, la sala, los pasillos y hasta el patio (que ha sido enlonado por si llueve)

En la cocina hay varias ollas de tamales en la estufa, las tías se amontonan y las vecinas se ofrecen para ayudar a servir.

Mi hermano Fidel, cuatro años más grande que yo, me ha dado instrucciones de usar para la ocasión mi playera negra de “Metálica”. Él me la regaló.

Casi todos llegan con grandes ramos de flores, a mamá que está al centro de la sala le hubiera encantado mirar la casa así de adornada.

Es una lástima que hoy no se haya sentido del todo bien, me preocupaba que después del percance con mi tío (quien a pesar de ser hermano de mi papá, sólo venía a visitarnos cuando mi papá no estaba), ella hubiera tomado tantas pastillas y se hubiera quedado dormida toda la mañana.

Mi tío era muy cariñoso con ella, pero mi mamá siempre se ponía a la defensiva cuando se le acercaba. Hoy llegó muy temprano a felicitarla, me dijo que era una sorpresa y entró a su cuarto antes de que ella se despertara.

Papá dice que mamá seguirá dormida por un buen tiempo, le ayudamos a ponerle el vestido de flores y a pintarle los labios sin que ella despertara, espero que cuando lo haga no se hayan ido aún todos los invitados para que puedan felicitarla. Mi tío no ha venido al festejo nocturno, salió muy de prisa esta mañana.