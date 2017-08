San Francisco de Campeche, Camp. 07/08/2017.- Cumpliendo con lo ordenado por la Constitución Política del Estado de Campeche, el Gobernador Rafael Alejandro Moreno Cárdenas entregó por escrito el segundo informe sobre el estado general que guarda la administración pública estatal, que recibió el diputado Ramón Méndez Lanz, presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado, acompañados en el presidium por el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Carlos Felipe Ortega Rubio.

En su mensaje durante la sesión solemne de la 62 Legislatura estatal, el titular del Ejecutivo estatal subrayó que “en mi deber constitucional y legal, reconozco hoy al Poder Legislativo como una institución fundamental en nuestro Estado; le agradezco siempre su hospitalidad parlamentaria, y reitero mi voluntad de siempre de trabajar en equipo día a día, codo a codo, hombro a hombro, con todos y cada uno de ustedes”.

Reconoció a los 35 diputados “que con pluralidad y sin distingo de colores han apoyado y respaldado las iniciativas, proyectos y programas que desde nuestro gobierno benefician a los ciudadanos”, añadiendo que “sin duda la pluralidad parlamentaria es el mejor escenario para la rendición de cuentas y también para la mejor integración de los mejores acuerdos y los mejores proyectos para Campeche”.

Y agregó: “Si todos hacemos el esfuerzo de subir, si nadie se baja, si a nadie se le limita poder ascender y crecer, todos los campechanos juntos llegaremos a la cima, y allí sembraremos la bandera del nuevo Campeche que estamos construyendo para el bien de nuestros hijos y para el bien de las familias campechanas. Los convoco hoy a que sigamos trabajando con decisión, con voluntad, siendo propositivos siempre, para tener las mejores herramientas y poder llevar a Campeche a lo más alto”.

“Gracias, muchas gracias a esta Legislatura; el pueblo de Campeche se los va a agradecer, porque sin duda van a pasar a ser una Legislatura que fue parte fundamental en el respaldo de la nueva infraestructura que le dará modernidad, que le dará desarrollo y que presentará a Campeche con un nuevo rostro”, puntualizó el Gobernador.

Por su parte el diputado Ramón Méndez Lanz manifestó que los diputados “recibimos el segundo informe de gobierno con el optimismo de saber que al analizarlo, en el marco de las comparecencias, encontraremos el resultado de esa intensa gestión, que debe traducirse en más recursos y mayores inversiones federales, en beneficio de nuestra Entidad”.

En esta Legislatura –subrayó–, coincidimos con la visión del Ejecutivo estatal, de vigilar el total cumplimiento de las funciones sustantivas del Gobierno del Estado, para lograr un Campeche en paz y con armonía social, convencidos de que el desarrollo y la modernidad está en nuestras manos como sociedad”.

Más adelante invitó a sus compañeros diputados para que “con profesionalismo y dedicación, revisemos el segundo informe de gobierno, comentando al Gobernador que los diputados “hemos registrado la intensa labor de gestión, cabildeo y acuerdos, que usted realiza ante los servidores públicos del gabinete federal, encabezado por un gran aliado que ha respaldado fuertemente a los campechanos, el Presidente de México, Enrique Peña Nieto”.

El diputado Méndez Lanz dijo que “ante los retos que se están superando, es oportuno expresarle, señor Gobernador, que hoy lo que percibimos y constatamos en la Entidad es un avance sustancial y real, en el proceso de transformación de Campeche”.

Señaló que a partir del trazo marcado en el Plan Estatal de Desarrollo con sus cinco ejes, “podemos citar varios ejemplos que dan certeza de avances notables, reconocido por instituciones federales”, y uno de ellos “es contar con un gobierno que tiene como bandera insignia, el manejo escrupuloso y transparente de los recursos públicos; y esto, lo ubica con un excelente posicionamiento en los indicadores de transparencia y con el reconocimiento de las instancias de fiscalización”.

Tras el pase de lista y declaración de apertura de la Sesión Solemne, se comisionó a las diputadas Marta Albores Avendaño, Adriana de Jesús Avilez Avilez, Ileana Jannette Herrera Pérez, Rosario de Fátima Gamboa Castillo, Marina Sánchez Rodríguez, Elia Ocaña Hernández, María del Carmen Pérez López y Andrea del Carmen Martínez Aguilar, para acompañar hasta el recinto oficial a los licenciados Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, Gobernador Constitucional del Estado, y Carlos Felipe Ortega Rubio, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a efecto de que los citados funcionarios ocuparan sus respectivos lugares en el presidium.

Estuvieron presentes senadores por Campeche, ex gobernadores, ex presidentes de la Gran Comisión y de la Junta de Gobierno y Administración, ex diputados locales, presidentes municipales, rectores, y servidores públicos de los tres niveles de gobierno.

La Sesión Solemne concluyó con la entonación del Himno Campechano, sesión a la que no asistió el diputado Carlos Enrique Martínez Aké, sin permiso de la Directiva.

Antes de la sesión, autoridades civiles y militares de los tres niveles de gobierno, encabezadas por el Gobernador del Estado, colocaron una ofrenda floral al pie de la estatua de don Pablo García y Montilla, en la explanada del Palacio Legislativo, con motivo de celebrarse el 160 aniversario de la emancipación política del Estado de Campeche, y el 156 aniversario de la Constitución Política del Estado.

