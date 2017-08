Puerto Real, Carmen. 03/2017.- .- “No hay pretextos para no cumplirle a Carmen”, afirmó el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas al realizar, acompañado de más de un centenar de habitantes carmelitas, la supervisión del avance de construcción del nuevo puente de La Unidad, cuyos trabajos, que reiniciaron formalmente hace tres meses, concluirán en octubre de 2018.

Moreno Cárdenas caminó sobre el tramo construido, mientras los encargados de la obra le explicaron el adelanto que tiene la estructura y los trabajos a realizarse de colocación de pilotes de concreto hidráulico, trabes, cabezales y losas.

En su intervención, el titular del Ejecutivo estatal expresó su beneplácito por los trabajos de edificación que se han retomado con normalidad, pues dijo que es de enorme relevancia para el municipio de Carmen y le retribuye algo de lo mucho que le ha aportado a la entidad.

“Aquí no venimos a colgarnos medallas que no nos corresponden, venimos a reafirmar nuestro compromiso y que los hermanos carmelitas tengan claro quién cumple su palabra y quién no; quien está de lado de la gente”, remarcó.