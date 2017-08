Mérida, Yucatán; a 03/08/2017.- Durante el primer mes de vacaciones de verano en este año, se han aplicado varias multas y sanciones a diversas empresas por no tener listas de precios de oferta a los ciudadanos. Así lo informó el delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), José Antonio Nevárez Cervera.

Tal fue el caso, explicó, de 2 estacionamientos en Mérida que fueron sancionado, debido a que sus relojes para medir el tiempo que las personas dejan su vehículo, no estaba funcionando. Señalo que también un restaurante de esta misma ciudad fue sancionado por no contar con una lista de precios de oferta para sus clientes, aunado a que en este sito se anunciaban ofertas y descuentos en su menú que no se cumplían.

En este sentido, Nevarez Cervera también dijo que las sanciones alcanzaron a tres tiendas de conveniencia en la ciudad porque se detectó que la báscula que se utilizaba para pesar carnes, frutas y verduras, no estaba calibrada. Estos ocasiono graves perjuicios a los clientes y por lo tanto dichos negocios no podrán utilizar temporalmente sus basculas.

Esta medida sancionadora fue puesta también sobre un hotel en Mérida, y otro ubicado en Progreso. Dichos hoteles ofrecían ofertas y descuentos por precio de hospedaje que al final no cumplían, lo que llevo a los huéspedes a interponer una queja la cual se investigó hasta ser confirmada la anomalía.

No obstante las sanciones continuaron y dos discotecas en Chicxulub Puerto, fueron acreedoras a estas mismas, pues su lista de precios no estaba a la vista de los clientes y algunos jóvenes también se quejaron de los cobros excesivos que hacia el lugar para poder entrar.

Finalmente el delegado de la institución, señaló que ni aun los centro educativos se salvan de ser sancionados, pues por carecer de una lista de precios de cobros a los estudiantes, una escuela preparatoria particular fue multada. Cabe destacar que estas mismas acciones de verificación, se han emprendido en todas las escuelas particulares de Mérida para confirmar si la institución cuenta con una lista de precios de pago de colegiatura.

Redacción DC