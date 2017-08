San Francisco de Campeche, Camp; a 02/08/2017.- El programa de verificación de Regreso a Clases, inició desde el 31 de julio y culminará el 27 de agosto, así lo informó, la jefa del departamento de verificación y vigilancia de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), Jennifer Magaña García, al señalar que durante ese periodo estarán verificando y vigilando las zapaterías, tiendas que estén vendiendo uniformes, librerías, papelerías y supermercados que estén comercializando productos o artículos escolares.

Advirtió que de acuerdo a la Ley Federal del Consumidor, no distingue entre un comercio y otro para imponer una multa o sanción económica, por lo cual, quienes no respeten precios o detectan alguna irregularidad, serán acreedores dependiendo de la infracción, de 400 pesos hasta de un millón 513 mil pesos.

Sin embargo están focalizándose a la conciliación, ya que es uno de los principios de la delegación ha instruido cuando se den alguna irregularidad entre un comercio y el consumidor, primero respetando los derechos del consumidor y exhortar a los comercios respeten y exhiban los precios, así como respetar las ofertas y promociones que implementan por temporadas.

Magaña García, recordó a la población de que compren sus artículos escolares en comercios establecidos, ya que si se presenta una irregularidad con un comercio informal, es más difícil que inicie un proceso o seguimiento formal por parte de PROFECO.

“Cuando el consumidor tiene algún problema con vendedores ambulantes o comercios informales, no podemos iniciar un seguimiento formal por imposibilidades jurídicas no podemos notificarles el inicio de un procedimiento, porqué no tienen un domicilio fijo y establecido, el que verifica y vigila un comercio informal es el Ayuntamiento, hay comercios semifijos que pagan un derecho de piso al Ayuntamiento esos si pueden ser ubicados” señaló.