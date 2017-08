San Francisco de Campeche, Camp; a 01/07/2017.- La Cámara Nacional de las Industrias Pesqueras y Agrícolas de Campeche (CANAINPESCA) están conformes con la operatividad que implementó la Secretaría de Pesca y Acuicultura (SEPESCA), para entregar apoyos a los pescadores a través del programa de veda, ya que con ello, atendieron una de las principales demandas de la cámara, así lo indicó, su presidente Francisco Márquez Zapata.

“Desde un principio la CANAINPESCA solicitó que la entrega de apoyos se manejara a través de la federación de cooperativas de altura y de las cooperativas del estado, nosotros proporcionamos el nombre de los tripulantes que trabajaron en el año y en las embarcaciones y ello demostrado con el despacho vía la pesca, lo cual era la forma más sencilla de demostrar de qué tamaño era el padrón y de considerarlos para los apoyos” señaló.

Ya que mencionó que de los tres mil pescadores de rivera y más de 400 de altura en el padrón, eran beneficiados con estos apoyos más de 9 mil personas que ni se dedicaban a la actividad, por lo cual, en esta ocasión sólo fueron apoyados exclusivamente aquellos tripulantes que contaban con su libreta de mar su despacho vía la pesca.

Recalcó que los pescadores de altura que no recibieron tal apoyo simplemente fue porqué no trabajaron o lo hicieron en otro lado fuera del estado, mismo que no pudieron comprobar con los documentos requeridos, “el tripulante que no tiene libreta de mar no se le puede despachar, nosotros para salir vía la pesca son muchos filtros los qué hay que pasar”.

En ese sentido consideró que se cubrió la totalidad del padrón con estos apoyos y como cooperativas cumplieron con entregarles a sus tripulantes los comprobantes requeridos, para que los que realmente se dedican y trabajan en esa actividad sean beneficiados.

Finalmente dio a conocer que la veda del camarón se extendió hasta el primero de septiembre, porqué el apoyo del diésel por parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y la Comisión Nacional de Pesca (CONAPESCA), sigue en lo mismo.