San Francisco de Campeche, Camp; a 28/07/2017.- Al indicar que ha sido un buen año para el sector vivienda, con mejores ofertas y mayores proyectos y programas, el director de la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI), Oswaldo Sierra Villajuana, informó que uno de los programas más ambiciosos con los que cuenta este organismo es el de “Producción de Vivienda Asistida”.

Detalló que dicho programa esta enfocado en la población que no cuenta con la capacidad de un crédito hipotecario, pero si con ingresos que no tienen como comprobarlo, y es por ello que han apoyado a las diversas comunidades, sobre todo en las zonas vulnerables y a la población que no se había atendido anteriormente, como migrantes, jóvenes, jefas de familia y población indígena.

Señaló que aún hay un número significativo de personas que están en la espera de beneficiarse con este programa, ya que esto funciona con la cantidad de recursos que designen las autoridades año con año, y de los acuerdos que puedan tener con otras instancias, ya que la vivienda abarca otras instituciones que aportan recursos.

“En este gobierno no estamos buscando viviendas que puedan ser financiadas sino lo que queremos son viviendas que puedan ser habitas y en ese sentido nos hemos enfocado en proyectos y en programas de viviendas” afirmó.

Mencionó que en materia de vivienda hablar de una cantidad no es importante, ya que la única finalidad es entregar viviendas de calidad, bien ubicadas, cercanía con los puntos de trabajo, con las fuentes de movilidad y con precios accesibles.

Sierra Villajuana dio a conocer que llegarán al estado una serie de eventos importantes relacionados con el sector vivienda, porqué por la buena relación que tienen con la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) y el Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), incrementarán más las oportunidades para quienes no han podido acceder a créditos.

G.P. redacciondccampeche@gmail.com