San Francisco de Campeche, Camp; a 27/07/2017.- La ciudadana Isabel Cuevas Castillo, interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Campeche, por ser víctima de fraude por una persona que a través de las redes sociales se hacía llamar como Israel Materiales y que ofrecía sus servicios de venta de materiales de construcción.

En entrevista detalló que fue mediante una publicación del Facebook, donde el sujeto publicó descuento de materiales en la empresa “Materiales para la Construcción y Ferretería Oreza”, por lo cual, al percatarse de que era un negocio conocido, decidió contactarlo para la ubicación precisa del establecimiento.

“Llegué al establecimiento ubicado en Santa Lucía, me atendió no sabía su nombre y fue en la nota de mi compra de casi 12 mil pesos que me firmó con el nombre de Carlos Oreza Adams y le pagué la mitad y le dije que la otra se le iba a pagar cuando me entregará los materiales” indicó.