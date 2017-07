San Francisco de Campeche, Camp. 26/07/2017.- El Mandatario Estatal, Alejandro Moreno Cárdenas reafirmó que nadie estará por encima de la ley en su administración, y que la rendición de cuentas en los recursos que se ejercen se hará de manera transparente.

Esto, porque la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado (SECONT) se encuentra investigando a , ex Gerente de la Administración Portuaria Integral de Campeche (APICAM) junto con dos colaboradores que trabajaron con él, por no comprobar el destino de recursos por 39 millones 261 mil 708 pesos.

Moreno Cárdenas indicó, que una parte fundamental en los trabajos que se realizan para conservar un Gobierno claro, son los datos que proporciona la Auditoria Superior de la Federación, donde Campeche ha sido reconocido por el buen manejo de sus recursos.

Y es que no solo, se trata del caso de David Uribe Haydar, sino del ahora ex Director del Instituto de Capacitación para el Trabajo en el Estado de Campeche (ICATCAM), Marco Antonio Avilés Rivera quien también se presume renunció a su cargo por acusaciones de nepotismo y malos manejos de los recursos.

Es por ello, que desde la SECONT se trabaja en el manejo eficaz del dinero, por lo que se estarán haciendo las auditorias correspondientes, y se fijará responsabilidad a quien así lo amerite, puesto que, el Gobernador del Estado, señaló, que se puede equivocar al colocar, pero no al quitar a servidores públicos.

Se hizo énfasis en que es él, quien evalúa de manera personal el rendimiento de quienes están a cargo de alguna secretaría, y es que “quien no dé el ancho” y que no dé resultados, simple y sencillamente se le invita que presente su renuncia, porque la confianza de los ciudadanos no puede ser traicionada por nadie, ya que los políticos tienen que estar preparados y no llegar a aprender.

Argelia Yanes. redacciondccampeche@gmail.com

Foto del Sitio Oficial de la SEDUC