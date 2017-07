“No sólo se trata de tener mayor número de créditos, sino que esos créditos, al final de cuentas, sean un medio efectivo para darle a las familias, particularmente de Baja California Sur y de esta región del estado, una vivienda digna y decorosa”.

Muchísimas gracias.

Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes.

Me da mucho gusto estar aquí, en Baja California Sur, tener esta gran oportunidad de encontrarme con esta representación de la sociedad sudcaliforniana.

Y, en primer lugar, saludar al señor Gobernador del estado.

Muchas gracias, señor Gobernador, por su hospitalidad. Muchas gracias por su mensaje, que me llevó a pensar y reflexionar, efectivamente, sobre las grandes cosas que se pueden hacer cuando se trabaja en equipo.

Cuando más allá de los dimes y diretes, de lo que pueda haber en un tweet, de lo que pueda haber en un comentario, que siempre será bienvenido y del que siempre debemos de ser respetuosos, más importante es abocarnos a hacer lo que nos ocupa, lo que está en nuestra responsabilidad y cumplir a cabalidad con lo que hemos ofrecido a la sociedad, a la que servimos.

Y esto es justamente lo que estamos haciendo aquí en Baja California Sur: sumando esfuerzos, haciendo un frente común; teniendo propósitos comunes, precisamente, para que le vaya bien a Baja California Sur y así lo seguiremos haciendo, señor Gobernador, trabajando en equipo.

Saludo a todas las autoridades aquí presentes del Gobierno Federal, del gobierno del estado, del gobierno municipal.

Al Alcalde, precisamente de Los Cabos, y al de La Paz, que ambos se encuentran presentes en este evento.

Quiero saludar con enorme respeto a los Senadores de la República; a las y los legisladores federales, locales, que nos acompañan. Y especialmente a toda esta gran representación de la sociedad sudcaliforniana.

De manera muy particular a todos los trabajadores, prestadores de servicios; a su dirigente, integrantes de la CROC, a quienes me da mucho gusto saludar. Me fui encontrando a varios de sus compañeros en el trayecto para llegar aquí.

Miren. La verdad es que este encuentro aquí, en Baja California Sur, sin duda, se vuelve una convocatoria para abordar distintos temas. De ellos ya se ha hablado.

Me decía hace un momento Francisco Bulnes, dirigente del sector privado, uno de los dirigentes de una organización privada, me decía: Nos va a dejar, o le van a dejar, Presidente, muy poco qué decir, porque ya todo están hablando de muchos temas.

Pero yo convocaría, primero, o, más bien, haría en mi intervención una síntesis de las razones de por qué estamos hoy aquí.

En primer lugar, porque estamos acreditando el compromiso del Gobierno de la República con varios de los compromisos que hiciera, precisamente, con los subcalifornianos.

Y además en las obras que estamos comprometidos a materializar y a realizar de aquí a que concluya la Administración, y otras que dejaremos encaminadas y que, sin duda, van a representar un gran hito en la historia de Baja California Sur.

Estamos trabajando en lo que es una mejor infraestructura en servicios de salud, particularmente en este Centro Estatal de Oncología, que Baja California Sur no tenía.

Toda la población que tuviera necesidad o derechohabientes del Seguro Social, del ISSSTE, que tuvieran necesidad de tener este tipo de atención oncológica, tenía que hacerlo en otra entidad federativa, porque Baja California Sur no tenía un centro donde fueran atendidos. Lo estamos haciendo.

Estamos ya comprometiendo una obra que va a cambiar la forma en que se genera energía eléctrica y que además bajará también las tarifas a los usuarios, tanto de la industria del comercio y de la población en general.

Con esta interconexión eléctrica, que va a venir por mar, que va a venir a través de un cableado marítimo y que, por primera vez, va a permitir que Baja California Sur pueda abastecerse de un lugar distinto; más bien, no de La Paz, no del norte de Baja California Sur, sino estar conectado a la red nacional de distribución de energía eléctrica.

Será prácticamente la interconexión y no el aislamiento, como hoy prácticamente ocurre, que Baja California Sur y particularmente esta región sur de esta entidad, tenga este suministro de energía eléctrica. Una obra que, sin duda, será un hito en la historia de Baja California Sur.

Estamos entregando hoy este acueducto.

Y por qué es importante. Nada más porque incrementa en 30 por ciento el abasto de agua potable para La Paz. Así de fácil. Así de puntual: 30 por ciento más agua potable para La Paz.

Estamos también firmando aquí o llevando a cabo la firma y atestiguando la firma de un documento entre el INFONAVIT y los grandes empleadores.

Los grandes empleadores, prestadores particularmente de servicios turísticos, y donde el compromiso está centralmente, como lo han firmado tanto el Secretario de Turismo como el Director del INFOANVIT, en acercarse a los grandes empleadores, para que los créditos del INFONAVIT sean, lleguen, se acerquen al empleado, al trabajador, pueda ser calificado su crédito y, con ello, se amplíe el universo de créditos que el INFONAVIT, gran institución, está otorgando.

Y aquí, también, no solo hemos hecho este encargo, no solo hemos dado esta instrucción.

La otra parte de esta instrucción, señor Gobernador, está en lo que es su preocupación.

No sólo se trata de tener mayor número de créditos, sino que esos créditos, al final de cuentas, sean un medio efectivo para darle a las familias, particularmente de Baja California Sur y de esta región del estado, una vivienda digna y decorosa. Porque puede haber crédito, puede haber crédito autorizado, pero si no hay oferta de vivienda que permita que con ese crédito se acceda a esa vivienda, de nada sirve.

Por eso, la instrucción no sólo está en lo que se ha firmado, que es ampliación del crédito, llegar a más con el crédito que otorga INFONAVIT, lograr esta meta, también, otra de las metas históricas que estaremos teniendo, donde para el 2018, el año entrante, uno de cada tres créditos, que históricamente el INFONAVIT hubiese entregado en su historia, será durante esta Administración; es decir, millones de trabajadores se han beneficiado de tener acceso al crédito para adquirir su vivienda.

El otro gran compromiso, y es la instrucción, es asegurarse que esos créditos, Rosario, Director del INFONAVIT, Secretario de Turismo, realmente permitan que la gente, especialmente en esta entidad, donde la tierra se ha vuelto cara, donde se especula con la propiedad, con la vivienda, porque obviamente hay demanda, hay un mercado que cotiza muy caro, realmente le permita al trabajador hacerse de una vivienda, que es el compromiso que hoy estamos aquí adquiriendo.

Otro compromiso, señor Gobernador, en el que estamos trabajando, y la voy a entregar en mi Administración, señor Director de CONAGUA, será el responsable de que pueda honrar la palabra que hoy estoy aquí empeñando, pero es darle más agua a Los Cabos, a San José del Cabo y a Los Cabos, porque no tienen agua suficiente, y la demanda es creciente, porque el número de habitaciones, la oferta turística va creciendo, y si hay algo aquí escaso es justamente el agua.

Por eso, hemos iniciado ya el proyecto para construir una nueva desaladora para esta región aquí, de Los Cabos, que deberá concluirse en esta Administración, señor Director de CONAGUA.

Hay que correrle, Roberto. Manos a la obra.

Son parte de los proyectos que tenemos comprometidos con Baja California Sur, un estado que viene creciendo en población, era el estado menos poblado del país. Ya no lo es.

Es un estado que su población está creciendo de forma muy acelerada.

La oferta turística, también, está creciendo. Hoy tiene una infraestructura turística del orden de 15 mil habitaciones, 15 mil cuartos, y cinco mil, prácticamente, en proceso de construcción.

Déjenme decirles algo. Muy pocos lugares, muy pocas ciudades en el hemisferio, y no nos quieran comparar con las grandes ciudades porque, por supuesto, que rebasan, obviamente, su capacidad, pero en el promedio de lo que una ciudad puede ofrecer en cuartos para sus visitantes, el número de cuartos que ofrece llega, a veces, a ser muy pocos.

México es uno de los pocos países que tiene una oferta diversificada, pero, además, con capacidad para recibir a un gran número de turistas.

Sin duda, está Cancún, que es el destino con mayor número de habitaciones, pero está Los Cabos y creciendo, además, en su oferta turística; está Acapulco, está Puerto Vallarta. Tenemos una oferta muy diversificada y ampliada.

Sólo les comparto un dato. Ahora que tuve en encuentro con las 20 economías más grandes del mundo, hablando con un Presidente, que le tocará el turno, le tocará, en su momento, hacer el G20, más adelante, sus opciones eran muy pocas, porque decía: para poder hacer una reunión como la que se realiza, hay que tener, al menos, 15 mil habitaciones, y no tengo muchos lugares donde, muchas opciones donde llevar a cabo un evento como éste.

En consecuencia, México celebra que siga siendo un destino confiable, que siga siendo un destino en crecimiento, y donde la oferta turística se está ampliando gracias, precisamente, a los empresarios nacionales, extranjeros, que están apostando por México, porque México proyecta confianza; porque México proyecta crecimiento hacia el futuro; porque México proyecta que será un país que alcance mayores niveles de desarrollo.

Por eso, las inversiones que están haciendo crecer nuestra oferta turística y, al mismo tiempo, nos llevan a generar empleo y bienestar para los prestadores de servicios, para las familias, para los miles, cientos de miles de empleos, millones de empleos que se generan en esta actividad, que es el turismo.

Ahí está México, insertado en esta ruta de crecimiento, de dinamismo y de un mejor futuro, especialmente, que depare bienestar para las familias mexicanas y, particularmente, quienes viven de esta actividad económica.

Y recordar, y con esto voy a concluir, recordar que nuestro país es un país, repito, que proyecta hoy confianza y queremos que siga, precisamente, en esta ruta: proyectando confianza a todos los ámbitos, a todos los sectores y a todas partes del mundo, para que vean en México lo que hoy está ocurriendo.

Y eso vale la pena reflexionarlo, destacarlo.

Mi campaña del Cuarto Informe de Gobierno decía: Las buenas cosas casi no se cuentan, pero cuentan mucho, y son muchas las cosas buenas que pasan en nuestro país y que están pasando, y que están ocurriendo, no sólo porque es decisión del Presidente de la República. Es parte de la responsabilidad que cada individuo, que cada ciudadano y que cada mexicano está asumiendo frente a los retos que nos toca vivir.

Bien lo decía el Gobernador, nos tocó una época de grandes desafíos, de momentos convulsos y volátiles. No sé si los peores, porque ha habido otros momentos en la historia de la humanidad también muy complejos y difíciles.

Pero, sin duda, el que México le toca vivir es uno complejo y difícil, como al resto del mundo le está tocando pasarla.

Pero aquí lo importante es mantener la unidad, claridad de objetivos, y todos resueltos a dar nuestra mayor aportación, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, en cualquier espacio de actuación pública, privada, donde estemos, sepamos que somos parte de ese gran engranaje que se llama México, de esta gran colectividad que vive en este país y que está haciendo posible el desarrollo de nuestra nación.

Por eso, tenemos hoy más empleo, como aquí se ha dicho, cifras históricas de empleo.

Por eso, hoy, tenemos más turismo y ya somos el octavo destino más visitado del mundo.

De más de 200 países que hay en el mundo, somos el octavo destino más visitado, y siguen llegando más turistas, y siguen derramando más recursos y más dinero para quienes son prestadores de servicios turísticos.

Ese es el México que entre todos estamos construyendo, al que queremos seguir dedicando esfuerzos.

Y que estoy seguro permitirá que ese México depare condiciones de bienestar y de oportunidad para más mexicanos.

Gracias a Baja California Sur por su hospitalidad.

Deseo éxito en este evento que nos ha convocado a distintos propósitos, que abonan al desarrollo de este gran estado.

Muchísimas gracias.

– Con información de la oficina de prensa de la Presidencia de la República