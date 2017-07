Señalan que hay complicidad, encubrimiento, un silencio institucional insultante y una ceguera de principios

La renuncia del Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, por el socavón del Paso Exprés en Cuernavaca, no sería suficiente para tener justicia por homicidio, es necesario un juicio penal para determinar si hubo responsabilidades y una sanción conforme a derecho, sostuvo el senador Luis Humberto Fernández Fuentes.

No obstante, lamentó que esto no pueda prosperar por una sencilla razón: no hay un Fiscal Anticorrupción independiente que pueda enjuiciar al titular de la SCT.

El legislador apuntó que cabe cuestionarse cuántos proyectos en México se han pagado a sobreprecio y con calidades deficientes a empresas consentidas o en complicidad con el Gobierno federal

“La perspectiva del Gobierno es que no pasa nada, pero sí, sí pasa. Con lo que costó el Paso Exprés pudo haber construido tres, ese presupuesto se pudo destinar a fortalecer el nuevo Sistema Penal Acusatorio. El dinero de los sobreprecios afecta a todos los mexicanos y debilita a las instituciones”, dijo.

Fernández Fuentes lamentó que a pesar de tener evidencia abrumadora sobre las irregularidades con un padre y un hijo muertos derivado de una obra pública cara y mal hecha, no haya la mínima intención de sanción ni una reacción honesta, sólo complicidad, encubrimiento, un silencio institucional insultante y una ceguera de principios.

“Es insultante suponer que la renuncia de un delegado es suficiente para crear justicia, además de la renuncia del Secretario requerimos una investigación penal que deslinde responsabilidades administrativas”, destacó.

El senador del bloque del PT-Morena advirtió que el legado del gobierno de Enrique Peña estará marcado por su relación con las constructoras y el encubrimiento cómplice a Gerardo Ruiz Esparza, quien además es el Secretario de Estado menos dispuesto a rendir cuentas ante el Congreso.

“Por esta relación ha pagado grandes costos ser el Presidente con la menor aceptación de la historia un aura de corrupción y desconfianza además de un desprestigio que lo seguirá toda la vida”, añadió.

– Con información de la oficina de prensa del Senado de la República