San Francisco de Campeche, Camp. 25/07/2017.- Continúan las demandas en contra del Alcalde, Edgar Hernández Hernández, esta vez fueron vecinos de la calle Pocyaxun en la colonia Solidaridad Urbana quienes indicaron que ésta administración es la única que no ha trabajado.

María Rodríguez García, en representación de los vecinos expuso que la calle tiene tiempo en mal estado, que han ido a realizar las labores de bacheo pero la lluvia destruye la construcción, poniendo en evidencia que el material es de baja calidad y que no elabora de la manera correcta.

Por la arteria corre el agua que desciende de la colonia Leovigildo, situación que le fue expuesta a la ex Alcalde, Ana Martha Escalante Castillo, quien re construyera la calle con cemento. Dicho problema ya fue expuesto ante la Unidad de Obras Públicas municipales quienes se niegan a ver los hechos, a pesar de que le ha enviado los oficios correspondientes.

Los ciudadanos recurrieron a la manifestación y cerrando el paso a la vialidad, porque consideran que es una única manera de que el ayuntamiento les haga caso. Si bien, señalan que no es la única vía afectada, esa es una prioridad porque en ella pasa el transporte público, el cual ha amenazado con dejar de transitar por el lugar, ante las condiciones en que se encuentra.

La colonia fue creada hace 26 años y la administración de Edgar Hernández Herndández es la única que no ha trabajado, indicaron. Dicen sentirse engañados, puesto que el mismo Alcalde la vez que fue al lugar prometió arreglar dicho paso, además de reparar la luminaria, cosa que no ha sucedido.

De igual forma, comentan que en la colonia hay demasiadas fugas de agua y las que han sido reparadas son dejadas con los huecos donde se hizo la excavación, porque el Sistema Municipal de Agua potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC) no envía a Obras Públicas a sellar los trabajos, y es que cuando van a denunciar dichas acciones, el titular, Miguel Ángel García Escalante no está; por lo que los ciudadanos no lo conocen.