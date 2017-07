La última vez, sólo asistieron 12 legisladores de un total de 53 que integran ambos órganos legislativos

Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública se reunirán en San Lázaro en dos semanas, para abordar la minuta del Senado sobre el mando mixto policial de los estados, anunció el diputado Jorge Ramos Hernández (PAN), presidente de la Comisión de Seguridad Pública.

Informó también que ya revisa una nueva versión que le fue entregada el viernes pasado, del proyecto de dictamen de Ley de Seguridad Interior, que busca regular la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, cuyo tema será desahogado por la Comisión de Gobernación.

“Estamos revisando mando mixto (policial en los estados), y estaré convocando en un par de semanas a la Comisión de Seguridad Pública, en conjunto con la Comisión de Puntos Constitucionales; y simultáneamente se está atendiendo el tema de seguridad interior”, dijo en declaraciones a la prensa, vía telefónica.

El pasado 1 de junio, los presidentes de las Comisiones Unidas tenían previsto abordar la minuta sobre el mando mixto policial; sin embargo, por falta de quórum la sesión de ese día no se llevó a cabo, ya que sólo asistieron 12 legisladores de un total de 53 que integran ambos órganos legislativos.

Ramos Hernández precisó que en la próxima reunión de las Comisiones Unidas se buscará solventar las diferencias en torno a la minuta del mando mixto policial estatal, para que “lleguemos a un entendimiento, aunque se tenga que modificar el contenido del dictamen que presentamos, en el sentido de validar la minuta en sus términos”.

“Si hay objeciones puntuales de parte del PRI, se atienden; lo que no se vale es tronar esa reforma y dejar en la nada, porque eso es lo que sucedería si se vota en contra esta iniciativa”, puntualizó.

El diputado panista comentó que el viernes pasado recibió una segunda versión del proyecto de dictamen en materia de seguridad interior “y la estoy revisando para ver cuál es el avance que tiene respecto del dictamen previo”, que se encuentra en la Comisión de Gobernación.

“Ya ha habido avances importantes con relación a acotar cuestiones de derechos importantes en el dictamen”, añadió.

“Vamos a estar revisando el proyecto de dictamen que me acaban de entregar el viernes, estamos en esa revisión, creo que nos vamos a tomar unos 10 días en analizar las condiciones del nuevo (proyecto de) dictamen”, subrayó.

Advirtió que “no vamos a aprobar nosotros una Ley de Seguridad Interior que no obligue, que no vincule y que no responsabilice a las autoridades locales”.

Dijo que el reto del país es la seguridad pública, pues las instituciones municipales, estatales y federales “no han podido con el paquete, y por ello se requiere una reforma que modifique el marco legal ineficaz que tenemos hasta hora”.

“Estoy convencido de que lo que se requiere es una reforma profunda al sistema de seguridad, que responsabilice a los alcaldes, a los gobernadores y al gobierno federal a cumplir con su tarea y no se esté abusando de las fuerzas armadas de manera permanente”, destacó.