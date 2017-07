En Baja California, el Presidente Enrique Peña Nieto entregó obras de infraestructura hidráulica sin precedentes

La tasa de desempleo del mes de junio fue de 3.3 por ciento, la más baja de la que se tenga registro desde hace 11 años, subrayó.

Con los Estados Unidos respeto mutuo y confianza en un diálogo fluido que nos permita atender distintas asignaturas, señaló.

El Gobierno de México realiza esfuerzos y acciones para proteger el hábitat de la Vaquita Marina, destacó.

Al hacer entrega hoy del Canal 27 de Enero y de canales laterales para el sistema de riego de esta región del norte del país, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, destacó que es la obra de mayor inversión en materia de infraestructura hidráulica en Baja California.

“Es una inversión sin precedente, 2 mil 860 millones de pesos invertidos en la recuperación de este Canal que se había deteriorado, en lo que son sus 32 kilómetros en el canal central, y en más de 270 kilómetros de canales laterales, que es el conjunto de esta obra que hoy estamos inaugurando”, precisó.

El Presidente de México detalló que en la entidad se han invertido prácticamente 4 mil 200 millones de pesos sólo en infraestructura hidráulica. Ejemplificó que están en proceso otras obras como “la desalinizadora de Ensenada, que habrá de concluirse a finales de este año, o la canalización del arroyo Alamar, en Tijuana, por sólo mencionar algunas de ellas”.

Los productores agrícolas de esta región contribuyen al desarrollo de la actividad económica y a generar condiciones de bienestar, afirmó. “Felicito a todos los usuarios de este sistema de riego por su empeño, por su dedicación, y porque con su trabajo siguen aportando al desarrollo de nuestro país”.

Destacó que el Valle de Mexicali es el tercero entre los tres más importantes que hay en el país con 200 mil hectáreas de productores, y con 17 mil usuarios “que contribuyen de forma muy decidida a esta importante actividad económica, que no sólo genera empleos, sino apoya, precisamente, a la producción alimentaria para el propio país y mucha de la que llevamos desde México a distintas mesas de consumo de otras partes del mundo”.

Dijo que junto a las obras de infraestructura hidráulica hay otras importantes inversiones en obras de infraestructura carretera, como las carreteras Mexicali-San Felipe, Tecate-San Antonio y Tijuana-Ensenada. “Son obras de infraestructura carretera, de infraestructura hidráulica, que nos permiten elevar la competitividad, generar oportunidades para los habitantes de este gran estado y de otras entidades vecinas que deciden, precisamente, arraigarse y residir en este bello estado de Baja California”.

“Esto es justamente lo que hemos venido haciendo desde esta Administración: impulsando condiciones que favorezcan que la sociedad tenga calidad de vida, pero lo más importante, que las nuevas generaciones, los jóvenes, encuentren un espacio de realización, tengan una oportunidad laboral”.

EL ACUERDO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE DEBE DAR BENEFICIOS A LOS TRES PAÍSES

En esta entidad fronteriza, el Presidente Peña Nieto abordó la relación con los Estados Unidos de América. Refirió que “hemos venido trabajando con el nuevo Gobierno de los Estados Unidos exigiendo y buscando un respeto mutuo; generar confianza manteniendo un diálogo fluido que nos permita atender distintas asignaturas que nos son comunes como la de la seguridad, migración, y por supuesto, con todo lo que tiene que ver con el comercio”.

Resaltó que “nos estamos aprestando, efectivamente, a renegociar un acuerdo de libre comercio a partir del 16 de agosto”. Un acuerdo de libre comercio que debe deparar a los tres socios participantes, condiciones muy favorables y positivas; debe ser un acuerdo que dé beneficios a los tres países.

“Y lo vamos a renegociar porque, efectivamente, hay áreas de oportunidad que en un acuerdo que tiene más de 20 años no se consideraron; sectores de los que poco se habló, poco se trató o poco se convino, o simplemente no se convino y que hoy se pueden incorporar a partir de la actualización y modernización que hemos tenido de nuestra Legislatura”, abundó.

“Me encuentro optimista, creo que vamos en la ruta de poder trabajar, repito, en el respeto mutuo, en un diálogo franco, abierto y sincero, y sobre todo, buscando un beneficio compartido”, expresó.

EL GOBIERNO DE MÉXICO DEDICA ESFUERZOS SIN PRECEDENTES PARA PRESERVAR EL HÁBITAT DE LA VAQUITA MARINA

Al mencionar que el vecino Mar de Cortés es el hábitat de la Vaquita Marina, especie en riesgo de extinción, el Primer Mandatario enfatizó que el Gobierno de la República ha dedicado esfuerzos sin precedentes, acciones e inversión de recursos para protegerla. Aseguró que es la primera vez que se prohíben en México las redes de enmalle “que ponen en riesgo la vida de esta especie y de algunas otras”.

“Hemos actuado precisamente para proteger a esta especie que nos es única, de esta especie animal que es la Vaquita Marina y por la que el Gobierno de México ha dedicado, repito, esfuerzos para preservar el hábitat en donde se desarrolla esta especia marina”, puntualizó.

EL 96.7 POR CIENTO DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DEL PAÍS HOY ESTÁ TRABAJANDO

El Presidente de la República informó que a finales de la semana pasada, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer que la tasa de desempleo del mes de junio fue de 3.3 por ciento, la más baja de la que se tenga registro desde hace 11 años.

“Ello significa que de la población económicamente activa, de la población del país que está en condiciones de poder trabajar, solamente 3.3 por ciento no trabaja o no tiene empleo. En consecuencia, 96.7 por ciento de la población económicamente activa hoy está trabajando en México, hoy tiene oportunidad laboral en nuestro país, y eso es gracias al empuje, al empeño y la dedicación de emprendedores, de empresarios y de la creatividad de los mexicanos para hacerse un espacio de realización profesional y personal”, subrayó.

Añadió que en lo que va de la presente Administración se han generado dos millones 839 mil empleos, de acuerdo con datos del Seguro Social. “Es el registro más alto de empleo del que se tenga historia desde que se mide la generación de empleo, que, comparados estos cuatro años y medio con cualquier otra Administración completa, las cifras son muy alentadoras, y repito, es la mayor cifra de empleo que se ha generado”.

EL AGUA ES TEMA PRIORITARIO PARA BAJA CALIFORNIA: FRANCISCO VEGA DE LAMADRID

Francisco Vega de Lamadrid, Gobernador de Baja California, señaló que el agua es para Baja California un tema prioritario. “Por ello, la sociedad y el Gobierno hemos desplegado una política estratégica para diversificar las fuentes y formas de abastecimiento de agua para el desarrollo y bienestar de la población”.

Recordó que después de los estragos causados por el sismo del 4 de abril de 2010 que sacudió a Baja California, y causó severos daños al suroeste de Mexicali, se han dado fuertes inversiones e intensos esfuerzos para subsanarlos.

Indicó que al verse afectado el suministro de agua en los poblados del sur y el oeste del Valle de Mexicali, “la participación de la comunidad y la coordinación entre gobiernos se manifestaron desde el primer momento. La estrecha coordinación entre la Federación, el estado y municipio, y sobre todo la participación importante de productores y habitantes”.

“El tema del agua se convirtió en un tema prioritario. Por ello la sociedad y el gobierno hemos desplegado una política estratégica para diversificar las fuentes y formas de abastecimiento de agua para el desarrollo y bienestar de la población”, señaló.

MÉXICO TIENE EL LIDERAZGO A NIVEL MUNDIAL EN LA GESTIÓN INTEGRAL DE CUENCAS TRANSFRONTERIZAS: CONAGUA

Roberto Ramírez de la Parra, Director General de la Comisión Nacional del Agua, (CONAGUA), destacó que, al estar aquí en Baja California, “es inevitable hablar del liderazgo de México a nivel mundial en lo referente a la gestión integral de cuencas transfronterizas”.

“En 2014, con el apoyo decidido del Gobierno mexicano y bajo el liderazgo de nuestro Presidente, se coordinó con el Gobierno de Estados Unidos poner en marcha un proyecto ambiental sin precedentes. Ello para poder recuperar la reserva de la biosfera del Delta del Río Colorado, siendo la primera vez que se liberó agua para fines ambientales”. “Con esto, lo que estamos asegurando es el bienestar de la sociedad en su conjunto”, subrayó.

Señaló que ante los estragos causados por el sismo del 4 de abril de 2010, que afectó al Valle de Mexicali, el Gobierno de la República actuó a través de una estrategia con tres ejes principales: proporcionar apoyo a los agricultores afectados que no podían sembrar por la falta de agua; acelerar la construcción de los 32 kilómetros del Canal 27 de Enero, y de sus 272 kilómetros de canales laterales, destinando mayores recursos; y que, aún cuando el Distrito no contaba, no estaba afectado en su totalidad, el agua que se utilizaba en esta zona se almacenó en una presa en los Estados Unidos, para poder ser empleada en cuanto se necesite.

ESTA INVERSIÓN ES LA MÁS GRANDE QUE YO RECUERDO QUE UN PRESIDENTE HAYA REALIZADO EN ESTE VALLE: LEONARDO GASPAR BLANCO

El Presidente del Distrito de Riego 014 Río Colorado, Leonardo Gaspar Blanco, en nombre de los agricultores de esta región, afirmó que la inversión para esta nueva infraestructura hidráulica “es la más grande que yo recuerdo que un Presidente haya realizado en este valle”, ya que con ella se entrega agua a 17 mil productores, para sembrar más de 200 mil hectáreas.

Señaló que con ello, el Distrito de Riego 014 continuará siendo uno de los tres Distritos más grandes y productivos del país. “Y por ese compromiso, los cachanillas queremos reconocerle y agradecerle el día de hoy. Sin embargo, el trabajo nunca se acaba, siempre hay más por hacer y nuevos retos que superar. El día de hoy, sabemos que el agua es cada vez más escasa, que debemos cuidarla más y ser más eficientes. Cuente con el compromiso de los agricultores para lograr esta tarea”, puntualizó.



– Con información de la oficina de prensa de la Presidencia de la República