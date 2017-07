México; a 22/07/2017.- Ahora los dispositivos con sistema operativo Android podrán gozar de una mayor seguridad gracias a la llegada de un nuevo antivirus cuya función principal será verificar posibles ataques de Malware. Se trata nada menos que del llamado Google Play Protect, el cual vendrá ahora en los móviles con la plataforma Android.

Este antivirus tendrá la función de combatir las apps maliciosas que puedan afectar negativamente a dispositivos móviles como Smartphones o tablets. De igual modo Google Play Protect se encargará de comprobar la seguridad en las páginas web a las que los usuarios accedan al navegar por la red.

Lo más novedoso es que ahora se podrá localizar el teléfono móvil en caso de ser robado, al mismo tiempo que bloqueara y borrará todos los datos que este contenga.

Cabe aclarar que este servicio de protección no funciona como la mayoría de los antivirus disponibles en Android, porque tiene como característica principal no ser intrusivo. Es decir, Google Play Protect podrá verificar si las aplicaciones que se han descargado del Google Play son seguras o no.

Asimismo, Google Play Protect ofrece a los usuarios una protección de Navegación Segura de Chrome, que permite navegar con toda confianza en cualquier página web y en caso de querer acceder a un sitio no seguro, los usuarios recibirán una advertencia antes de continuar.

La efectividad de este antivirus, entre otras cosas, se puede medir en la capacidad de análisis que contiene, pues se prevé que será capaz de analizar hasta 50 mil millones de aplicaciones a diario. Una vez actualizado el Google Play, el antivirus Google Play Protect llegara en breve, siempre y cuanto el dispositivo que se tenga, cuente con un sistema operativo Android.

Hay que tener en cuenta que Google Play Protect sólo analizará las aplicaciones que se han descargado desde Google Play. Si se descargan aplicaciones desde orígenes desconocidos entonces tendrás que activar la opción “mejorar detección de aplicaciones dañinas”.