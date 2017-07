Mérida, Yucatán; a 21/07/2017.- De acuerdo al impacto que tuvo lo que sucedió en un evento de Playboy llevado a cabo en las inmediaciones de la Hacienda Chichi Suarez de la capital yucateca, y en donde fueron detenidas varias de sus integrantes por agentes del Instituto Nacional de Migración, la revista para caballeros anunció que las páginas de su próxima edición que saldrá en el mes de agosto, estará dedicada a la verdadera historia de lo que aconteció esa noche del 30 de junio.

Con una fotografía en donde se puede apreciar a tres modelos de espaldas simulando estar arrestadas y esposadas, Playboy México, en sus redes sociales, dio a conocer un adelanto de lo que será la portada de la revista la cual contendrá la leyenda “Bunnies arrested, the true story behind the bars” (Conejitas arrestadas, la verdadera historia detrás de las rejas)

Por su parte Playboy México a través de este post, aseguró a sus fans que en la entrega de esta edición, se abordará todo lo que verdaderamente sucedió durante esa fiesta en la capital. Incluso aparecen etiquetadas las playmates internacionales Elif Celik, Marie Brethenoux y Jenni Summers; detalle que indica que en la revista se podrán leer las versiones contadas por estas modelos.

Cabe recordar que aquella noche en medio del evento denominado Playboy Music Fest, agentes de migración irrumpieron la celebración y detuvieron a siete extranjeros que se encontraban en el lugar, seis de ellas eran mujeres y un hombre. Se presume que estas personas se encontraban trabajando sin contar con los documentos migratorios correspondientes.

“Después de sacar a la luz lo ocurrido durante nuestra fiesta privada Playboy Music Fest en la ciudad de Mérida, donde 3 de nuestras conejitas fueron privadas de su libertad, ahora contarán toda la verdad en nuestra edición de agosto”, subrayó la publicación de la revista.

