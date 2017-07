Mérida, Yucatán; a 21/07/2017.- En lo que va de la temporada vacacional, alrededor de 12 personas se han quitado la vida en la entidad; se prevé que el principal motivo que los orillo a cometer este agravio, han sido los problemas depresivos generados por rupturas amorosas. A esto le antecede los problemas económicos y las enfermedades.

Lo anterior desafortunadamente ha posicionado al Estado en el primer lugar en suicidios en el país, ya que en lo que va del año, se han registrado alrededor de 115 personas acaecidas por suicidio en Yucatán, cifra que supera a Tabasco y Campeche quienes ocupaban los primeros lugares.

Las edades de los suicidas oscilan entre los 14 y los 85 años, quienes principalmente eligen como forma de morir la vía del ahorcamiento, seguido de los que prefieren lesionarse con algún arma de fuego.

Mérida como capital de la ciudad, concentra cerca del 50 por ciento de los suicidios y principalmente en la zona sur y poniente de la ciudad, es en donde se tiene el mayor registro de muertes de este tipo.

A pesar de las campañas que el Gobierno del Estado ha emprendido para evitar toda clase de depresión, principal motivo que orilla a las personas a cometer suicidio, el psicólogo Carlos Bracamontes asegura que estas campañas no han sido efectivas, ya que su alcance no cubre las zonas más vulnerables y por lo tanto no hay una atención adecuada al problema que se sufre.

Estadísticas anuales exponen que del año 2015 y hasta lo que va del 2017, en la entidad aproximadamente 600 personas se ha suicidado; de esta cifra, un 16 por ciento de los casos, las víctimas se encontraban en su etapa productiva al contar con menos de 18 años de edad. La victima más joven registrada del 2015 a la fecha, fue un niño de 11 años, de la comunidad de San José Tecoh en 2015.

Este año fue un adolescente de tan solo 14 años de edad que decidió salir por la puerta falsa, en contraste con un adulto de 85 años, quien dispuso privarse de la vida por causa de sus enfermedades.

