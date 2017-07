San Francisco de Campeche, Camp. 21/07/2017.- El Buque de Investigación de Pesquera y Oceanográfica (BIPO), inició la prospección de las zonas prohibidas en el mes de marzo, pero hasta la fecha no se han tenido avance de dichas investigaciones, así lo dio a conocer, Francisco Márquez Zapata, Presidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera (CANAINPESCA).

Fue el día de ayer, que le notificaron que el día de mañana se tendrá una reunión en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Campeche donde estará presente el Director General del Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA) Pablo Arenas Fuentes y directivos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) pero aún no se sabe cuál es el tema a tratar.

Otra preocupación que externó Márquez Zapata es que no se han dado las prospecciones para la temporada de pesca del camarón y tampoco saben a ciencia cierta cómo está la situación de la entrega de combustible, por lo que no se tiene una salida oficial.

De no tener una solución favorable antes del 15 de agosto, que es la fecha planeada para salir a pescar, se paralizará de manera total a la flota y no irán a Tamaulipas. Se comentaba que la ayuda del combustible no llegaba por el precio del dólar, pero el Presidente de la CANAINPESCA indicó que la gasolina en Brownsville, Texas para los barcos camaroneros cuesta un dólar con 39 centavos el litro, que convertido al peso son seis pesos con 50 centavos.

Márquez Zapata, comentó que si se quitara el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) y el impuesto sobre el valor añadido (IVA) el precio para México quedaría igual que en Texas, siendo el problema la carga excesiva de impuestos un factor perjudicial.

Agregado a esto, se presume que en los años 2013 al 2016 la Comisión Nacional de Pesca (CONAPESCA) tuvo malos manejos con embarcaciones mexicanas que fueron detenidas en Estados Unidos por ingresar cazón de manera ilegal, las cuales fueron regresadas a México, pero no se les sancionó, lo que provocó la entrada a cualquier embarcación pesquera a Texas y comprar combustible más barato.