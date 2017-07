Lamentan Martínez Neri y Padierna Luna que SNA arranque incompleto, y piden a grupos parlamentarios respaldar la propuesta ciudadana de “Vamos por más”

Los coordinadores de los diputados y de los senadores del PRD, Francisco Martínez Neri y Dolores Padierna Luna, respectivamente, lamentaron que el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) haya arrancado incompleto este miércoles.

Pidieron a los grupos parlamentarios respaldar la propuesta del colectivo “Vamos por más” en materia de combate a la corrupción, en conferencia de prensa conjunta en el marco de la sesión de la Comisión Permanente, que se lleva a cabo en el Senado de la República.

Los legisladores destacaron que el SNA no puede quedarse incompleto e informaron que presentaron un punto de acuerdo, para que la Comisión Permanente convoque a la ciudadanía a coadyuvar en el proceso, a fin de nombrar al Fiscal Anticorrupción y los 18 magistrados especializados.

Martínez Neri señaló que “el día de hoy pudo haber sido un día histórico para el país, pero no lo es así. Tenemos que lamentar estas grandes limitaciones que se han generado (en el SNA)”.

Culpó al PRI y al PVEM y dijo que “eso nos obliga a repensar estrategias para empujar las grandes decisiones nacionales”.

“Lamentamos que no haya sido posible arrancar completo, el día de hoy, el SNA; al menos tenemos claridad de que no hicimos nombramientos a modo; este tema no puede quedarse inconcluso”, externó la senadora Padierna Luna.

Ambos expresaron su beneplácito por la presentación, el pasado lunes, de la iniciativa ciudadana de “Vamos por más”, que propone diversas reformas legislativas para combatir la corrupción, y que está respalda por alrededor de 57 organizaciones del sector social, académico y empresarial, entre otros.

Este movimiento busca impulsar medidas que fortalezcan al SNA, como la creación de una Fiscalía General de la República autónoma, independiente, eficaz y con controles democráticos; poner lupa a los nombramientos del SNA a nivel federal y local y exigir reformas en materia del fuero de los servidores públicos y el financiamiento a los partidos políticos, entre otros.

Martínez Neri indicó que el PRD concuerda con la propuesta de “Vamos por más” y dijo que debe ser acompaña e impulsada por los partidos políticos que no tienen mayorías en el Congreso de la Unión.

“Vamos por más está haciendo un papel transcendente, y el deber moral de nosotros, de los mexicanos, es acompañar iniciativas de esa envergadura”, expresó el diputado perredista.

La senadora Padierna Luna dijo que en la iniciativa del colectivo ciudadano se considera un planteamiento que el PRD ya ha hecho, que es reformar el artículo 102 de la Constitución Política, para eliminar el “pase automático” de procurador General de la República a fiscal General de República, y determinar la autonomía de la Fiscalía Anticorrupción y de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).

La legisladora llamó a los grupos parlamentarios a instalar mesas de diálogo para abordar este tema y poder realizar cambios a dicho precepto constitucional en el próximo periodo de sesiones ordinarias, que inicia en septiembre.

En la conferencia de prensa, estuvieron presentes el senador Isidro Pedraza Chávez y los diputados Rafael Hernández Soriano y Jesús Zambrano Grijalva, quien dijo que los legisladores del PRD no comparten la opinión de que el SNA “puede funcionar sin cabeza y sin magistrados”.

– Con información de Notilegis / Palacio Legislativo