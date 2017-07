San Francisco de Campeche, Camp. 19/07/2017.- El Centro Deportivo de Empleados Bancarios de Campeche A.C es objetivo de demandas por parte de sus socios, como Eduardo Canúl Ángulo, quien interpuso una demanda ante la Fiscalía en contra de la Directiva.

El motivo, fraude y abuso de confianza por la venta ilegal del terreno donde se ubicaría el Centro Deportivo, la directiva está pagando certificados de aportación, es decir, el porcentaje que les corresponde, pero no está reconociendo a todos. Canúl Ángulo señaló que son 297 socios, donde 60 ya fueron liquidados y otros 60 no, siendo él uno de ellos.

El grupo que no ha contado con su pago, es porque supuestamente no asistieron a las asambleas informativas, de las cuales no fueron notificadas, y quienes se enteraron y fueron, simplemente no les quieren dar lo que les corresponde, motivo que los está llevando a interponer la formal querella.

El terreno se encuentra ubicado por la unidad habitacional Siglo XXI, previo la Soledad, en la avenida Campestre. El Centro Deportivo de Empleados Bancarios de Campeche A.C fue creado en 1988 por empleados bancarios, y se empezó a comprar dicho terreno, el cual desde un inicio tuvo problemas para ser adquirido, ya que el dueño no estaba conforme con el certificado de compra –venta.

Eduardo Canúl dice que el Presidente, Nicolás Mota Ruz se esconde y no responde llamadas, y quienes han ido a verlo con su certificado de aportación para pedir su parte les dice que no les va a pagar, a pesar de que las demandas en su contra iniciaron desde el mes de abril.

Mora Ruz está pagando 12 mil pesos por certificado, sin embargo, los socios saben que el terreno fue vendido en seis millones de pesos, dividiendo el dinero entre documentos y no entre el número de socios. Además de la demanda civil, quienes conforman el Centro Deportivo buscarán otra forma de recuperar el lugar.