San Francisco de Campeche, Camp; a 17/07/2017.- Tras una Asamblea de cinco horas y a puerta cerrada en el teatro “Joaquín Lanz” de la Universidad Autónoma de Campeche (UAC), agremiados del Sindicato Único de Trabajadores Administrativos, de Intendencia y Similares de la Máxima Casa de Estudios (SUTAISUAC), eligieron por cuarta ocasión para estar frente de esta asociación sindical a Claudia Eunice Escobedo Pech de la planilla verde, para el periodo 2017-2021.

En un proceso interno en orden y sin el menor disturbio, con 366 votos llevó la delantera la planilla verde de Escobedo Pech, seguidamente de 103 de la planilla rosa de Rocío Granados Torres y 50 de la roja liderada por Inés del Carmen Zapata Sosa.

Al termino de las elecciones la mayoría de los sindicalizados entre porras y aplausos celebraron el triunfo de quien fue Secretaria General en el periodo pasado, sin embargo quienes no estaban muy de acuerdo con la reelección y quien dio declaración de ello fue la candidata por la planilla roja, Inés del Carmen Zapata Sosa, donde expresó que la elección fue un proceso irregular y por lo cual, se lo darán a conocer a la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU) para su impugnación.

Mientras tanto la ganadora de esta contienda, Claudia Eunice Escobedo Pech, aseguró que fueron los trabajadores quienes decidieron su reelección a través de la Asamblea, y que a pesar de haber competido con dos grandes mujeres, el gremio determinó su triunfo, lo cual significa, que reconocen que han trabajado adecuadamente por el de bien de los sindicalizados.

Señaló que estará cumpliendo cada uno de los compromisos que estableció en su plan de trabajo, entre ellos mayores prestaciones, mejorar los bonos, y reconocer el trabajo que realizan día a día los agremiados.

Admitió que durante el proceso electoral se presentaron varias impugnaciones, y acusaciones hacia su personas por venta de plazas, sin embargo no habían y no comprobaron las pruebas para que no pudiera participar en la contienda, “desde que estoy aquí es que no había elementos porqué son rumores y a eso no se le da pie ni fundamento alguno, mis compañeros saben lo que estamos haciendo, como esta el gremio sindical y como estamos trabajando”.

