Pide Ojeda Anguiano que constructoras reparen con sus recursos el socavón en autopista Cuernavaca-México y cubran indemnización a victimas

El diputado Alejandro Ojeda Anguiano (PRD), vicepresidente de la Mesa Directiva, pidió que las empresas constructoras cubran los gastos para reparar el llamado Paso Express, en la autopista Cuernavaca-México, donde registró un socavón.

También planteó que cubran la indemnización de las dos personas que fallecieron cuando su automóvil cayó el pasado miércoles en el socavón que se produjo en esa carretera.

“Las empresas constructoras son las responsables inmediatas, aunque el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, es responsable por su ineficiencia”, subrayó el diputado perredista en un comunicado.

Comentó que “ahora resulta que autoridades y constructores se echan la pelotita, y las empresas responsables de la obra argumentan que el tubo del desagüe que presuntamente ocasionó el socavón, donde murieron dos personas, no era parte de la obra y no quieren asumir sus responsabilidades”.

El legislador perredista insistió en que no debe haber ni un centavo del erario público en la reparación del socavón, “sino que debe ser única y exclusivamente responsabilidad de las constructoras”.

Ojeda Anguiano apuntó que se debe investigar a fondo a estas empresas, para determinar si hubo negligencia por no contemplar dicha tubería o si no se incurrió en alguna acción de corrupción por no utilizar el material adecuado para esta obra, que se terminó hace apenas tres meses.

Asimismo, urgió a las fuerzas políticas a actuar responsablemente y destrabar el proceso de consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), ya que quedaron en el aire los nombramientos del Fiscal Especial y de los magistrados especializados.

Manifestó que “mientras persista la corrupción y la impunidad en nuestro país”, se seguirán presentando obras como la del Paso Exprés en Cuernavaca, Morelos, cuya calidad, proyección y operación quedan bajo sospecha al presentarse apenas recién inaugurada, incidentes como el socavón de al menos 12 metros de profundidad.

Aseveró que si no se pone un alto a la corrupción, “seguiremos hundidos” en el subdesarrollo y la falta de crecimiento, “pues el erario público seguirá siendo rehén de las negociaciones en lo oscurito que permiten licitaciones ilegales a quien ofrezca el mejor moche para que se le adjudique una obra”.

– Con información de Notilegis / Palacio Legislativo