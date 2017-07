San Francisco de Campeche, Camp.- 15/07/2017.- La Secretaría de Desarrollo Energético Sustentable (SEDESU) ha recibido varios proyectos relacionados con energía eólica, entre ellos una empresa que busca instalar una planta en el Estado, con el interés de vender energía a una tarifa más barata que la de Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La empresa es mexicana, y aunque no se proporcionó su nombre, sí se mencionó que quieren concentrar una petición que le han hecho al Gobierno del Estado y es que les garantice un consumo, lo cual es una desventaja, pero es cuestión de negocios, ya que solo quieren tener certeza de inversión. Agregado a esto, proponen vender gas vehicular con el financiamiento necesario para hacer una transformación de la flota de transporte actual a uno nuevo.

Además de la empresa anterior, hay otra que igual ofrece financiamiento para flota nueva, por lo que su interés es únicamente en gas vehicular. Eduardo Reyes Sánchez, titular de la SEDESU indicó, que proyectos en forma solo hay dos. Uno por parte de una empresa que ya cuenta con los permisos, incluso algunas tierras, esto en el Municipio de Calkiní y el poblado de Pich.

Y la otra, es de empresarios coreanos que tienen en la mira una gran área de terreno para poner su planta fotovoltaica y dicen ya contar con la autorización. Para que esta instalación sea posible se necesita de ciertos requerimientos, y en el Estado se cuenta con una franja especial para trabajos relacionados a la energía.

Los proyectos fotovoltaicos tienen varias condiciones a cumplir, una es que los terrenos no estén en otras actividades más rentables, porque las empresas que buscan esas áreas no quieren pagar rentas altas, ya que lo consideran una pérdida y no una inversión.

Otra cuestión es la cercanía con líneas eléctricas, todo capitalista que busca establecer una empresa prefiere que esté ubicada cerca de alguna subestación para que no tengan que hacer una inversión alta, porque son los dueños de terrenos con estas características quienes suelen dar rentas excesivas.

