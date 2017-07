San Francisco de Campeche, Camp; a 14/07/2017.- Tras el anuncio de que Campeche será sede de una de las mesas temáticas de la XXII Asamblea Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) , el ex gobernador priista, Abelardo Carrillo Zavala, subrayó que esto es un reconocimiento de que el PRI en el estado cada vez esta más fortalecido, ya que este tipo de actividades son pieza fundamental para tomar las mejores decisiones que se liberarán en la asamblea nacional rumbo al proceso electoral 2018.

Y es que indicó que en estas mesas temáticas se estarán revisando y analizando los documentos básicos del partido, entre ellos la declaración de principios, el programa de acción y estatutos, con la finalidad de mejorar los métodos y sistemas para un PRI más democrático y más competitivo, de acuerdo a los tiempos que se viven.

En otro asunto referente a las declaraciones del ex gobernador priista, Antonio González Curí sobre que el PRI perdería las elecciones en el 2018, opinó que las voces distintas del partido da muestra de pluralidad de que no todos piensan igual, porqué si alguien no esta de acuerdo a las decisiones del partido es libre de expresarlo.

Ante eso dijo que por su parte le agradece al partido por todas las oportunidades que le han brindado, por la democracia y libertad, por lo cual, jamás tendrá una opinión negativa, ya que le consta el gran trabajo que están realizando por mejorar cada día y que la gente vuelva confiar.

Apuntando que el régimen priista es el único partido que está castigando a quiénes cometen actos de corrupción y combatiendo la impunidad, además de que está pendiente de que aquellos que tomen cargos públicos sean honestos y transparentes.

Cabe precisar que la Asamblea Nacional del PRI es el máximo órgano de las decisiones priistas, para reformar estatutos, así como nuevas reglas de operación para la elección de candidatos para la presidencia de la República.