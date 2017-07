San Francisco de Campeche, Camp. 14707/2017.- En conferencia de prensa, Gaspar Cutz Can, Presidente del Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) dijo, que están a favor de que el Congreso del Estado haya aprobado una serie de leyes para adecuar al ámbito local el Sistema Estatal Anticorrupción.

La corrupción es un mal que ha dañado instituciones y a la sociedad, siendo un mal no exclusivo de México, sino de países como Estados Unidos, Brasil o Alemania, que trae consigo muchos efectos, uno de ellos, en las instituciones de gobierno, indicó Cutz Can.

Hizo un recorrido por los casos de corrupción más sonados en la República, indicando que “el destape de cloacas” se da con dos constantes, la primera es que es durante la transición de gobiernos cuando gana uno diferente al que está en el poder y que todos los partidos tienen mínimo un militante con antecedentes o prófugo de la justicia.

En este sentido, el Presidente del Consejo Ejecutivo del PRD presentó tres propuestas de quienes podrían aspirar a ser el Fiscal de Anticorrupción, ya que, a su pensar, uno de los requisitos más importantes que debe cumplir es que sea de la oposición sin importar que partido sea.

En los nombres que dio, figuró el del Dirigente Estatal de MORENA, Manuel Zavala Salazar, diciendo que podrían darle una oportunidad de demostrar con hechos si es capaz de meter a la cárcel a funcionarios que hayan desviado recursos, otro nombre que salió a resonar fue el de Mario Pacheco Ceballos de Acción Nacional.

Para finalizar, las otras dos propuestas del PRD, son que el Fiscal no sea algún magistrado o el Presidente del Tribunal de Justicia del Estado, para no confundir competencias y que no se imponga “el cuatismo”, es decir, que no sean amigos los que obtengan el cargo, ni sea devolución de favores.