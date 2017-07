México; a 11/07/2017.- La organización sin fines de lucro que protege los derechos digitales de los usuarios de internet, Electronic Frontier Foundation, se encargó de analizar por lo menos cinco factores que determinaron cuales son las empresas de tecnología y telecomunicaciones que mejor hacen su labor en cuanto a la protección de datos personales, que, sin lugar a duda, suele ser muy ambicionada por gente inescrupulosa.

En su reporte anual, cuyo nombre en español podría traducirse como “Quien te apoya” (Who has your back), esta compañía ha manifiesto una lista de las empresas que mejor están comprometidas con el aseguramiento de datos de sus usuarios, basada en criterios esenciales que se tienen que cumplir al querer postularse como una compañía confiable.

De acuerdo a los criterios que tienen que registras las compañías, estas deben: seguir las mejores prácticas de la industria; también deben de informar a los usuarios sobre las peticiones de datos por parte del gobierno; prometer no vender a aquellos usuarios que sean de interés de organizaciones gubernamentales; hacer frente a las órdenes del gobierno de aplicar mordazas y luchar en pro de la reforma en la sección 702 (programa que permite que los ciudadanos puedan ser espiados por el gobierno).

Entre las compañías que cumplieron con los criterios antes mencionados se destacaron, Dropbox, Adobe, Uber y Pinterest. Contrario a ello empresas como Verizon, T-Mobile, AT&T y Comcast, lamentablemente tan solo cumplieron con un solo criterio respectivamente.

Por su parte la red social Facebook y el buscador Google, aunque fallaron en el punto de oponerse a la mordaza gubernamental, lograron obtener buenos resultados de confiabilidad al igual que la compañía Microsoft que recayó en el mismo caso que las dos antes mencionadas.

Finalmente, la plataforma de mensajería instantánea WhatsApp alcanzó un decepcionante lugar al cumplir con tan solo dos de los criterios; Prácticas de la industria y Reformas de la sección 702.