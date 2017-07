Mérida, Yucatán; a 11/07/2017.- De acuerdo a un recurso promovido por las Asociaciones Civiles Unasse e Indignación en Yucatán, al considerar inconstitucional la disposición del articulo 49 y 201 del Código de la Familia, el cual contiene mensajes discriminantes y deja fuera del matrimonio a personas no heterosexuales, 80 personas de la comunidad LGBTTTTI, recibieron un amparo colectivo para contraer nupcias en el momento en el que ellos lo decidan. Esta decisión corrió a cargo del Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito.

Amelia Ojeda Sosa, Abogada de Unasse, explicó que este amparo no fue promovido porque el registro civil les niegue el derecho, sino porque dentro de dichos artículos se percibe discriminación en contra de personas homosexuales y aunque no tengan la intención inmediata de casarse, podrán hacerlo en cualquier momento, siempre y cuando la ley local no tenga modificaciones.

Así mismo ratificó que las agrupaciones que promovieron el recurso, hicieron un llamado al Congreso Local para que revise los artículos y haga las modificaciones pertinentes al Código Civil, el cual versa en su contenido que solo las parejas conformadas por un hombre y una mujer, podrán contraer nupcias.

Cabe destacar que, posteriormente algunas parejas, al obtener amparos federales que ordenaron al Registro Civil a realizar sus uniones matrimoniales, desde el año 2013 a la fecha en la entidad, se han consumado alrededor de 52 matrimonios igualitarios.

Según un comunicado por parte de la Asociación Civil Indignación, esta resolución es la primera en su tipo que se emite en favor de estas 80 personas pertenecientes a la entidad, que también forma parte de una estrategia jurídica nacional a cargo del abogado Alex Ali Méndez Díaz, quien, a través de estas acciones, ha buscado el reconocimiento pleno de los derechos de matrimonio civil de parejas del mismo sexo.

La lucha de ambas organizaciones inició a partir del 21 de julio de 2014 para que luego de tres años y con la sustitución del presidente del Tribunal Colegiado en materia administrativa, por unanimidad, ese órgano del poder Judicial concediera el amparo colectivo a los 80 firmantes.

