San Francisco de Campeche, Camp. 23/06/2017.- El Palacio Legislativo, donde sesiona la actual LXII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche carece de señalamientos como “salida de emergencia” o “qué hacer en caso de incendio” por mencionar algunos, razón por la cual esta redacción acudió para corroborar que únicamente cuenta con señalamientos de “no fumar”, careciendo así de las indicaciones básicas con las que debe de contar como lo marca el capítulo 3 del artículo 61 del título tercero de la Ley de Protección Civil, Prevención y Atención de Desastres del Estado (equipos de seguridad, señales informativas, preventivas, restrictiva y salida de emergencia entre otros).

“…deberán colocar en sitios visibles equipos de seguridad, señales informativas, preventivas, restrictivas y de obligación, conforme a las Normas Oficiales Mexicanas y Tratados Internacionales, luces de emergencia, instructivos y manuales para situaciones de emergencia, los cuales consignarán las reglas y orientaciones que deberán observarse en caso de una emergencia y señalarán las zonas de seguridad. Toda omisión a las disposiciones señaladas en el párrafo que antecede, se sancionará conforme a lo previsto en esta Ley y su reglamento”.

En este sentido, Javier Barrera Pacheco, Presidente de la Comisión de Protección Civil del Congreso del Estado, dijo en entrevista el pasado 07 de julio, estar consciente de que hace falta la salida de emergencia pero que “el tema es un poquito difícil por la cuestión del Centro Histórico, y los lineamientos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)”.

El Congreso del Estado está calificado como un edifico contemporáneo del siglo XX por encontrarse dentro de la zona histórica y al mismo tiempo colindar con un monumento histórico, en este caso el Baluarte de San Carlos. Éste alberga legislaturas desde 1861, y ninguna de las anteriores ha iniciado o dado seguimiento a proyectos en materia de seguridad.

La actual Sexagésima Segunda Legislatura que inició en noviembre del 2015 tampoco ha dado indicios de tener un proyecto concreto, pero Barrera Pacheco, indicó que es el mismo Presidente del Congreso, el diputado Ramón Méndez Lanz, quien “tiene mucho interés en que se haga una salida de emergencia, pero no es un tema tan rápido que se pueda dar”.

El Jefe del Departamento de Servicios Legales del Centro INAH Campeche, Jorge Aguilar Montero, dijo que cuando se ingresa un proyecto de modificación dura entre 10 y 20 días en ser aprobado y entre más pronto se ingrese la propuesta, esta se analiza por el área de arquitectura.

Hace ocho meses, el Secretario General del Congreso del Estado Ramón González Flores nos explicó que ya se había solicitado a la Secretaria de Obras Públicas que hagan los estudios pertinentes para que, si era factible el hacer la puerta de emergencia (VER NOTA COMPLETA)

“En caso de que no sea permitido modificar la estructura del edificio se colocaría un anuncio que diga acuda bajo su propio riesgo” enfatizó.

El INAH únicamente busca que al momento de hacer modificaciones, la obra se integre a la zona histórica, en volúmenes, formas y colores de la señalética. Barrera Pacheco, comentó que ya ha habido avances en el proyecto para la salida de emergencia, pero que no podría asegurar que sería este mismo año que se concrete, pero tampoco aseguró que fuera dentro de esta actual legislatura la cual concluye en agosto del 2018.

El ex Director de Protección Civil Municipal, José Sáenz de Miera Lara declaró para Diario de Campeche el pasado mes de junio, cuando aún estaba al frente de dicha unidad del ayuntamiento, que todos los edificios públicos deben de cumplir con ese tema, y que no tenía conocimiento de que el Congreso no contaba con la señalética necesaria, por lo que se estaría acercando a ellos para brindarles el apoyo y que se cumpla con este requerimiento, sin embargo no se consumó, pues fue el tres de julio cuando Galo Alonzo Barrancos tomó su lugar.

Sáenz de Miera Lara, indicó que un proceso de verificación consta de la visita al lugar, realizar un exhorto y darles un plazo de alrededor de 14 días hábiles para instalar la señalética, para posteriormente hacer la segunda verificación inspección que es para constatar que cumplieron con el exhorto.

Todo lo anterior luego de que en noviembre del año pasado el Director de Análisis y Prevención de Riesgos de la Secretaria de Protección Civil en el Estado, Martin Manuel Cetina García dio a conocer al DIARIO DE CAMPECHE que para finales de ese año o a principios del 2017, todas las secretarias del estado deberían de cumplir con la ley de Protección Civil Prevención y Atención de Desastres del Estado de Campeche y su reglamento. (VER NOTA COMPLETA) Sin embargo estando ya en el segundo semestre del 2017, el Palacio Legislativo del Estado de Campeche aun no cumple con la Ley de Protección Civil, Prevención y Atención de Desastres del Estado.

