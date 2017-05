Noticias Entretenimiento

Mérida, Yucatán. 12/05/ 2017. – La empresa Mopeg representada por Carlos Gómez y Gerardo Franco en sinergia con Marcelino Fernández del Coliseo Yucatán confirmaron la visita de la agrupación internacional Chicago para el día 6 de Septiembre a las 21 horas.

Considerada una de las agrupaciones más importantes dentro del movimiento rocker, recientemente integrada al salón de la fama del rock and roll, y una de las más escuchadas a lo largo de sus ya 50 años activa, hará vibrar Yucatán con su espectáculo.

En rueda de prensa los promotores explicaron que este show probablemente sea uno de los más importantes ya que las únicas ciudades en las que se presentará Chicago son Guadalajara, Monterrey, Puebla, Ciudad de México y por supuesto Mérida como la única fecha en el sureste mexicano, esto quiere decir que se espera gente no solo de Mérida si no de estados vecinos y algo de turismo debido a la magnitud de show con el que se contará.

La banda interpretará todos sus éxitos entre ellos “Make me smile”, “If you leave me”, “Hard to say I´m sorry” entre otros.

Por parte de Chicago se mencionó trae un espectáculo diferente, pues como muchas agrupaciones de esta gama están mas enfocados en la parte musical que en la visual por lo que seguramente esta será una experiencia inolvidable para los asistentes, según informaron en la rueda de prensa.

Los costos de acceso son los siguientes:

*Precios con cargo por servicio:

Ruedo VIP: $2,200

Ruedo Platino: $1,650

Primer nivel: $1,100

Segundo nivel central: $825

Segundo nivel lateral: $550

Boxes: $1,320

Los boletos están disponibles a través del sistema www.boletea.com y sus puntos de venta autorizados, para más información es recomendable visitar las redes de Coliseo Yucatan.

Carlos Ascencio