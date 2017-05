¡Tila Maria Sesto emprende a la cantada!

Mérida, Yucatán. 11/05/2017.- Previo a su show en la ConferExa dentro del centro de convenciones yucatán siglo XXI donde participó el mismísimo “Yordi Rosado” quien hace algunos años formaba parte del exitoso programa otro rollo y autor de los libros Quiúbole, Tila Maria Sesto dio a conocer detalles curiosos sobre su faceta como youtuber y comediante como parte de su vida cotidiana.

Tila opinó que es muy diferente el como ella vive siendo un personaje celebre dentro de la comedia y el mundo digital, desde sus inicios no era una de sus prioridades ser youtuber pero si el hacer reír a la gente y vivir de ello, son pocos los personajes asi, afirmó y es por eso que el estilo cree es diferente y hasta cierto punto mas tranquilo consideró Oscar Martinez (Creador del personaje “Tila Maria Sesto”). durante su trayectoria ha pasado mucho y el descubrir youtube le abrió la mente para así dar pie a lo que hoy es otra de sus pasiones “ser youtuber”.

“Hice una canción urbana”: Tila Maria Sesto también aprovechó para platicar sobre su sencillo con Many y Mono titulado “Ponte a bacilar”,track que nace como un experimento en el que la comediante le da el plus a un tema urbano de origen yucateco pues desde mucho tiempo atras revelo tener buena relacion con la Nacha Rock manager del dúo MANY & MONO, Tila resalto que con su reconocible estilo vocal hará mucho ruido yucatan.

“Este sencillo que anda rotando en la programación de varias estaciones radiofonicas entre ellas Exa FM Mérida.”

Tila comentó que este proyecto empezó desde 2016 pero fue hasta este año que se animaron a realizar el vídeo y remasterización correspondiente para hacer bailar al publico yucateco y de todo el mundo a través de las multiplataformas digitales.

El comediante compartió que regresa al teatro con las obras “La insoportable”, “5 Mestizas en pugna” con un elenco completamente renovado, resaltó tener un próximo estreno teatral sin embargo se reservó a dar detalles y que sin duda será una obra que quedara con el gusto de la gente.

Tila, recordó que Cancún es uno de los públicos favoritos en su carrera pues la vibra al pisar el recinto es incomparable cada vez que le toca dar show por el caribe, también le a tocado trabajar en Belice donde al parecer no iba a ver respuesta y curiosamente fue un show bastante divertido donde inclusive no podría interpretar lo que el auditorio decía, sin embargo mas fue lo que la entendían que lo que Tila podría captar como yucateca, resaltó.

Carlos Ascencio