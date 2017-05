Desmiente Lavalle Maury salida del PAN

San Francisco de Campeche, Camp; a 11/05/2017.- El senador, Jorge Luis Lavalle Maury, desmintió la declaración que su contrincante del pasado proceso electoral interno para la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Yolanda Valladares Valle, sobre las impugnaciones promovidas en dicho proceso, señalando que podrían ser una estrategia del político para abandonar al PAN y afiliarse a Morena.

Por lo cual, Lavalle Maury aclaró que es una total y completa mentira por parte de Valladares Valle, ya que el proceso de impugnación que llevan a cabo, es por las irregularidades y el fraude que se presentó en la elección, “soy panista de convicción y seguiré siéndolo, luchando para que mi partido esté limpio de esas prácticas que no se deben dar, porqué somos el único partido que debería ser el más democrático de esté país”.

El senador aseguró, que el proceso de impugnación continúa, y por ende ella se presenta como presidenta de manera irregular, confiando que se llegaran a las últimas consecuencias de este caso, que espera que concluya antes que comiencen los procesos internos.

“Hay que esperar a que cada autoridad competente siga haciendo su trabajo, es un proceso muy largo, depende de toda una serie de instancias, y por eso se ha tomado tanto tiempo, lamentablemente muchos en el camino desisten por eso, pero parece que es un área de oportunidad que debemos mejorar como país” señaló.

Además aseveró que el Tribunal Electoral del Estado de Campeche, no ha querido que se revise a fondo el caso, por tal razón, han ido de instancia en instancia, para no agotar el proceso de impugnación, “estoy seguro que ya sea la sala regional o la sala superior como nos dio la razón en la anterior ocasión, terminarán obligando a Yolanda que además es un tema que ha violado a la ley, porqué no ha incorporado y no ha dado las pruebas que nosotros hemos exigido”.

Ya que mencionó, que al presentar las boletas, se comprobaría el fraude, al igual que anularía la elección y Yolanda Valladares Valle también podría recibir una sanción por violar la ley.

G.P. redacciondccampeche@gmail.com