A través de actividades de fomento a lectura la biblioteca buscará acercar al público infantil

San Francisco de Campeche, Camp; a 10/05/2017.- El encargado de Fomento de Lectura de la Biblioteca Pública Central “Francisco Sosa Escalante”, ubicada en la calle 12 del Centro Histórico de la ciudad entre 61 y 63, Oscar Moo Almeida en entrevista para DIARIO DE CAMPECHE, habló acerca de las actividades que se llevan a cabo en dicho sitio entre ellas, los círculos de lectura, a petición principalmente del sector juvenil y adulto mayor.

Los círculos de lectura se realizan los miércoles en punto de las 6 de la tarde en la biblioteca, en donde participan actualmente 6 niños de entre 12 y 14 años, que por el uso de la tecnología es un sector bajo, sin embargo, para abatir esta problemática, expuso se están agendando visitas de escuelas de toda la entidad a la biblioteca.

Significó, que en el tema de los libros prestados la dinámica es fácil pues si eres menor de edad solo tienes que ir acompañado de tu tutor para poder llenar un formato que posterior a la solicitud se te entrega, mientras que al día siguiente la misma biblioteca te facilita tu credencial con la cual podrás prestar 3 libros hasta por una semana.

Finalmente, Moo Almeida, especificó que durante el mes de mayo se realizarán diversas actividades como el Taller de Tejido “Crop Tops” en crochet del 15 al 19 de 10:00 am a 12:00 pm dirigido a jóvenes y adultos, de igual manera del 6 al 27 cada sábado se llevará a cabo la hora del cuento infantil donde podrán participar niños desde los 5 años de edad de 10:00 am a 11:30 am. Mientras que todo el mes estará en exposición la sala bibliográfica “Mamá, cuéntame un cuento” de 9:00 am a 20:30 pm.

Ilse Sansores. redacciondccampeche@gmail.com