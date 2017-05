Diputados en Campeche violan su propia ley

San Francisco de Campeche, Camp., a 10/05/2017.- El diputado Eliseo Fernández Montufar presentó el pasado martes 2 de mayo un punto de acuerdo para citar a comparecer al Fiscal y el titular de la SSPCAM ante legisladores locales sin embargo, el pleno lo turnó a comisiones (Comisión de Puntos Constituciones y Control Interno de Convencionalidad y la Comisión de Seguridad y Protección a la Comunidad) decisión que enfureció a los promoventes panistas. “Que se tome como punto urgente” pedía Fernández Montufar, “Nos mayoritearon” insistió Caballero May “¿A qué le tienen miedo? decía Baqueiro Acosta en un claro descontento por no darle pase inmediato a su solicitud.

Los votos de apenas siete legisladores (Eliseo Fernández Montufar, Ramiro Sosa Pacheco, Sandra Sánchez Díaz, Fatima Gamboa Castillo, Rosario Baqueiro Acosta, María Asunción Caballero May y Silverio Cruz Quevedo) no fueron suficientes para aprobar el punto de acuerdo, sin embargo no tener luz verde en sesión no significa que no proceda, sin embargo Montufar señaló que de no tener el apoyo de la mayoría de los legisladores locales, es imposible enviar un punto de acuerdo al Congreso de la Unión para poder hacer cambios a las leyes y marcos normativos.

Al termino de la sesión, el super diputado indicó que la intención es tener la certeza de cuáles son las modificaciones a la Ley que se requieren para llevar adecuadamente su labor, indicando que pudiera ser alguna otra persona, para poder hacer las modificaciones pertinentes “estamos aquí para escuchar cuáles son esas necesidades” acotó.

La pregunta aquí es porque los legisladores no pueden ponerse de acuerdo, ¿para qué desperdiciar tiempo del Congreso entre dimes y diretes que no llevan a nada? sólo a la burla y amarillismo de lo que un legislador le dijo a otro… al parecer el ego más que el protagonismo truncó el punto de acuerdo en la décima segunda sesión del Congreso Local, ya que el ser un tema sensible, quizá debió no solo contar con el apoyo de su bancada (aunque no toda, recordemos que entre ellos hay división), sino también de los integrantes de la Comisión de Seguridad que él mismo preside, cómo el diputado Ortega Lliteras del partido verde, quien en su intervención aprovechó para decirle “nosotros si estamos respondiéndole al pueblo, no se tú”.

Al parecer la división en el H. Congreso del Estado no solo es dentro de la bancada panista, otra de sus debilidades es la falta de conocimiento de su propia ley orgánica, pues la presidenta de la Mesa Directiva en turno, Sandra Sánchez Díaz le negaba subir a tribuna al diputado Eliseo Montufar en una segunda participación para hechos, pues señalaba “solo son dos participaciones diputado”, pero no contaba con que su primera participación era la de su exposición y aun le quedaba una para hechos, finalmente después de la participación del diputado Baqueiro Acosta le permitieron subir a tribuna para su segunda participación para hechos. (Video en la cabecera)

En el artículo 48 fracción IX señala claramente que los diputados deben guardar orden y compostura en las sesiones, en el mismo artículo pero fracción VII, marca que los oradores no deben ser interrumpidos y lo que vimos en la décima segunda sesión era un claro desacato por parte de los diputados que entre aplausos y abucheos nos mostraron como violan su propia ley, finalmente el super diputado tampoco acató la fracción X del mismo artículo, donde señala que deben abstenerse de vestir pantalones de mezclilla.

