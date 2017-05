“Líderes Cecytec” para una comunicación efectiva : Saravia López

San Francisco de Campeche, Camp; a 09/05/2017.- Este jueves el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del estado de Campeche (Cecytec), llevará a cabo la reunión “Líderes Cecytec”, con la participación de más de 250 alumnos, con el objetivo de una comunicación efectiva y puedan tener una actitud positiva, así lo informó, su directora general, Cindy Saravia López.

Indicó, que este es parte del trabajo que se está realizando actualmente en la institución educativa, enfocado a que los alumnos desarrollen sus habilidades psicosociales, tal y como lo ha marcado la coordinación nacional de los Cecytes.

“No solamente quiere equipamientos, infraestructura, sino alumnos felices, motivados, que empiecen a ser auto responsables y no se dejen llevar por ciertos aspectos psicosociales que ven en redes sociales, como la famosa ballena azul, quienes estamos cerca de jóvenes vemos si es real, si existe una afectación y entre los mismos jóvenes empieza haber temor o dudas al respecto” mencionó.

Aseguró que están preparados ante los diversos acontecimientos que se presentan en la juventud,” todos los directores debemos estar preparados de lo que pasa por las mentes y los contextos sociales delos jóvenes, en eso nos estamos preparando ya”.

Por lo cual, cuentan en cada plantel con un psicólogo, y aunque es poco para el plantel de Campeche que tiene una matrícula de más de dos mil alumnos, a través de convenios con la Universidad Autónoma de Campeche (UAC) y la UNID, les envían psicólogos de servicio social, bien formados y que imparten técnicas diferentes mediante talleres.

“Están implementando que cada 30 alumnos, cada semana los psicólogos estén trabajando con talleres de riesgos psicosociales, esto lo indica la coordinación nacional, esto no es una planeación estatal, sin embargo, han estado haciendo que talleres sean de acuerdo a las cuestiones del estado, ahí sí han estado haciendo una modificación, porque no se tienen los mismos riesgos psicosociales que en otros lados y las han estado modificando muy preventivas” detalló.

Aseveró, que en el caso de la “ballena azul”, no se registró ningún caso, aunque se les explicó los riesgos que conlleva y las consecuencias de gravedad, “una nueva técnica, antes decían no les muestres a los muchachos cuando previenes no le muestres, pero aquí si se está ocupando esta parte, lo hacen a través de las encuestas de evaluación y vamos bastante bien”.

