Actualmente nuestro entorno está lleno de muchas distracciones y más aún la tecnología nos absorbe en las tareas que desarrollamos día a día, sin embargo la administración de nuestro tiempo es muy importante y nosotros somos los únicos que podemos hacer algo al respecto.

En ocasiones contamos con hábitos por naturaleza o que la misma sociedad no ha impuesta desde niños y es complicado dejarlos a un lado, sólo hace falta que nos detengamos por un momento a analizar nuestra situación actual y proyectarnos hacia lo que queremos alcanzar como personas profesionales.

Veamos estos simples hábitos de comportamiento como piezas de Lego, en los cuales si nos falta alguna pieza, por más pequeña que esta sea nos complica el poder tener una estructura adecuada.

Y los que nos hemos encontrado en la situación de estar armando uno de estos juegos es sumamente frustrante el tener una piezas faltante para poder tener completo el proyecto.

* Dormir cuando no es necesario: Las personas más exitosas son las que se levantan temprano y aprovechan su día.

Necesitamos aprovechar el máximo de las horas que tenemos para desarrollar proyectos, o simplemente para disfrutar en familia. Vivimos en una zona geográfica donde es común la siesta de la tarde, después de comer, esto es culturalmente aceptable y la mayoría de nosotros lo hacemos si tenemos la oportunidad, pero si analizamos las horas que pasamos dormidos a plena luz del día podremos darnos cuenta que es un desperdicio de tiempo el cual estamos aplicando de forma errónea.

* Dejar a un lado la salud: Si bien es necesario dormir las 8 horas que recomiendan los doctores, es importante también tener una alimentación adecuada, ya que si juntamos estos dos elementos, podremos llegar a estar cansados, estresados y mucho más aún, propensos a enfermarnos. Adicionalmente el hábito de hacer ejercicio es primordial para una buena y completa salud.

* Falta de cultura: No leer es un punto en el cual la sociedad actual tiene un gran problema, con los videos en internet, ya sean culturales o simplemente de entretenimiento dejamos pasar tiempo para aprender algo nuevo cada día. Estar enterado de lo que pasa a nuestro alrededor como las noticias es una manera de estar actualizado y más aún, estar perceptivo a los acontecimientos de nuestro entorno.

* Fuentes de ingresos: Es común que debido a la situación por la que pasa nuestro país solo se pueda conseguir un trabajo, pero no nos debemos de limitar, antes de analizar tener otra fuente de ingresos hay que tener en claro si es que podemos manejar más de uno. Se recomienda que nuestra segunda fuente de ingresos sea algo que nos apasione, ya que va a ser el extra en nuestra cartera.

* Establecer un presupuesto: Parece tarea fácil el establecer un presupuesto para poder estar organizados, pero lamentablemente este punto es poco probable que se tenga una conciencia real. El reducir gastos innecesarios es importante, y los llamados gastos hormiga, los cuales no son más que cosas que compramos de cantidades pequeñas, pero que al final de la quincena se convierten en una gran parte del presupuesto.

* Pequeños gastos: Como mencionaba anteriormente, los gastos hormiga son extremadamente dañinos para nuestro presupuesto, tan simple como una taza de café, ya sea en la tienda de conveniencia o en un franquicia de renombre, si diariamente compramos ésta bebida, al finalizar la quincena nos veremos afectados ya sin saberlo al 100% nos salimos de nuestro presupuesto. Claro que es más cómodo comprar café o ciertos “lujos” en la calle, pero necesitamos ser cuidadosos en las decisiones que tomamos, aunque sean pequeños.

* Pensar en una meta a futuro: Primordialmente necesitamos saber hacia donde nos queremos dirigir, y es de conocimiento global que para llegar a conseguir algo necesitamos contar con un fondo de ahorro, y no me refiero a las compañías que proporcionable servicio para la vejez, me enfoco al que nosotros podremos hacer con tan solo separar un aparte de nuestro ingreso para “ahorro”, el problema es que la gente cuando piensa en este concepto tiene la errónea ideas de que el horro es lo que nos sobra, cuando en ocasiones debido a los diversos compromisos que tengamos, nunca nos queda dinero de sobra, haciendo imposible poder cumplir con este habito de conducta.

Puedes hacer el ejercicio de separar, de la misma manera que tienes tu presupuesto para comida por ejemplo, poner un porcentaje, aunque sea pequeño para tu ahorro.

Continuará…

Danielgo