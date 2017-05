Tila María Sesto festeja a las mamás yucatecas éste 10 de Mayo

Mérida, Yucatán. 05/05/2017.- Si no sabes que regalarle a Mamá éste 10 de Mayo…Tila María Sesto te trae una excelente opción con una Cena- Show, que promete un Día de las Madre distinto y lleno de carcajadas.

“Si lo quiere… ¡que lo pague!”… esta y otras frases que aún retumban en la mente de los yucatecos tiene una autora: Tila María Sesto, personaje interpretado por Óscar Martínez Domínguez y que ha conquistado el sureste de México con su irreverencia y comicidad regional.

Y pese a que muchos lo dudan, Tila María sí tiene madre y por ello prepara una cena show para festejar a las mamás en su día este miércoles 10 de mayo a las 9 de la noche en Mambo Café Mérida, ubicado en planta alta de Plaza Las Américas.

El espectáculo es especial como el día que se celebra: será un show en tres modalidades: entrada general para ver el espectáculo (boleto $100), openbar ($200) y openbar con cena incluida ($260), éstos últimos éstan limitados, así que es mejor comprar en preventa. Las entradas pueden adquirirse en la taquilla de Mambo Café a partir del 3 de Mayo, de 10 a 14 horas o a los teléfonos 9991582046 y 9997375219.

Experimentada youtuber, Tila María ha sabido trascender más allá de un clip por internet, y se ha posicionado en el gusto de los yucatecos y más allá de las fronteras, pues con su justán y su inigualable talento se ha presentado en Campeche, Quintana Roo, Tabasco e incluso en el extranjero.

En entrevista para un medio en Campeche, Óscar Martínez dijo sentirse muy contento y agradecido con Dios y con el público que le gusta y disfruta su trabajo y por ello prepara grandes proyectos para este año.

“El 2014 me sorprendió, el 2015 me sorprendió más, 2016 estuvo sabroso, pero 2017 da miedo, vienen muchas cosas gracias al público porque si no es por el público esto no funciona y no camina”, afirmó Tila.

No muchos saben que Óscar Martínez tiene una amplia experiencia en el teatro cómico regional yucateco, y lo identifican como un personaje salido de YouTube. Sin embargo, su capacidad de evolucionar junto con las nuevas tendencias lo mantienen vigente en el gusto del público.

Así fue como decidió emprender en la moda del momento para los cómicos: el Stand Up.

Sobre cómo decidió inmiscuirse en el Stand UP, Sesto comentó: “Yo soy de los comediantes que le gusta estar en tendencia, es por eso que decidí adaptar mi forma de dar mi show a las reglas de la comedia del Stand UP, y gracias a Dios he tenido muy buenos resultados”.

Sobre la proyección que le ha dado Youtube a su carrera, platicó: “Mucha sin duda alguna. El Internet, en especial en mi caso el canal de vídeos de Youtube dio un gran alcance a mi carrera, actualmente no solo tengo fans en todo el país, sino también a nivel internacional. Mis vídeos tienen millones de visitas”.

Por último, sobre la manera en la que uno debe de manejar las redes sociales, la estrella yucateca comentó: “Las redes sociales son un arma de doble filo, a como te elevan al éxito, también te pueden destruir. Es por es que yo siempre cuido lo que hablo y hago, más cuando estoy rodeada de extraños”.

