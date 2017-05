“Soy atrevido, pero soy fino“ asegura imitador yucateco

Mérida, Yucatán, 04, de mayo de 2017. Con el espectáculo “Novia de México”, el imitador y cantante yucateco Josué Capetillo inicia mañana jueves cuatro de mayo una temporada de presentaciones en la Casa de la Cultura del Mayab.

En conferencia de prensa, el intérprete informó que en los espectáculos que ofrecerá los jueves de mayo a julio próximo mostrará renovado vestuario, canciones e imitaciones nunca antes hechas como las de Verónica Castro, Vicky Carr y Celia Cruz.

“Para las madres empezamos este jueves con Novia de México, en homenaje a Angélica María. A este show las madres entran gratis, pero el costo general en todas las presentaciones será de 60 pesos”, indicó.

“Josué Capetillo en…” da nombre a este ciclo de nuevos espectáculos que el imitador, con más de 30 años de trayectoria, ha preparado para el público en la Casa de la Cultura del Mayab.

Josué expresó sentirse muy contento de realizar nuevas imitaciones que serán del agrado de su público ya que las grandes estrellas no solo interpretarán sus grandes éxitos sino también interpretaciones de música yucateca.

“Por ejemplo en la interpretación de Amanda Miguel, cantará sus éxitos pero también Caminante del Mayab, El Reloj y Solamente una vez, entre otras”, precisó.

“Soy atrevido, pero soy fino, me gusta la variedad y las imitaciones que yo realizo son las que disfrutó y lo que no me sale, no lo hago; Juan Gabriel es un gran ídolo y me encanta, pero no lo hago, lo que si les prometo es que quienes asistan a los shows van a pasar momentos muy gratos con estas imitaciones”, afirmó.

El segundo espectáculo es “El Show de Josué Capetillo” y se presentará el próximo 18 de mayo, le siguen “La Noche del Carnaval” con las imitaciones de Celia Cruz, Maribel Guardia, Laura León y Verónica Castro.

El ocho de junio se presenta “Leona Dormida”, en tributo a Lupita D’alessio; el seis de julio “Tercia de Oro” con las imitaciones de Lucha Villa, Vicky Carr y Amanda Miguel; para finalizar el 20 de julio con “Mame, Gypsy y Rock”, con la interpretación de Alejandra Guzmán.

Todas las funciones son a las ocho de la noche los jueves y el costo es de 60 pesos entrada general, niños menores de 12 años entran gratis. Los boletos están a la venta en la Casa de la Cultura del Mayab y al teléfono celular 9991 12 78 95.

Redacción.