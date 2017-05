Comisión Especial de Ayotzinapa solicita informe sobre caso del equipo de fútbol “Avispones de Chilpancingo”

En reunión de trabajo, padres de familia de las víctimas acordaron reunión con la CEAV, el próximo 12 de mayo

Solicitaron la reparación del daño de “solo 31 víctimas afectadas”

Diputados de la Comisión Especial para dar seguimiento a los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”, solicitaron al titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Jaime Rochín del Rincón, informar sobre los avances en la atención del caso del equipo de fútbol “Avispones de Chilpancingo”.

En reunión de esta instancia legislativa, padres de familia de estos deportistas afectados por los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014, acordaron con representantes de la CEAV reunirse el próximo 12 de mayo, en Chilpancingo, Guerrero, a fin de atender demandas de cada uno de los casos.

El presidente de la Comisión Especial, Cándido Ochoa Rojas (PVEM), indicó que el objetivo del encuentro es “velar por que se cumpla la atención de las víctimas, escuchar sus problemáticas y reunir información sobre lo que tiene pendiente la CEAV”.

El diputado Manuel Silva Tejeda (PRI) solicitó a Ochoa Rojas ser el conducto para “hacerle saber a Rochín del Rincón nuestra inconformidad por no asistir a esta reunión, a fin de dar a conocer avances al respecto”.

“La cita ya se había acordado no sólo con los padres de las víctimas, sino con las y los diputados en el pasado encuentro que tuvimos en las instalaciones de la CEAV”, explicó, por lo que pidió al diputado Ochoa Rojas “ser el conducto para que, de manera enérgica, le haga llegar nuestro sentir”, acotó.

La diputada Cristina Gaytán Hernández (PRD) recordó que en la reunión anterior con la CEAV se informó sobre la visita que harían los padres de familia del equipo “Avispones” a la Cámara de Diputados, este 3 de mayo, para solicitar a este organismo resolver los retrasos que hay en los casos de estas víctimas.

Asimismo, sostuvo, esta instancia legislativa acordó tener una reunión con los padres de familia para fortalecer la gestión que realizan en demanda de sus derechos.

Por ese motivo, detalló, se invitó al titular de la CEAV, Jaime Rochín del Rincón, dado que fue a petición de esta Comisión Ejecutiva que la reunión se llevara a cabo en las instalaciones de la Cámara de Diputados. “Me uno al reclamo de los padres de familia, porque no se les ha dado la seriedad e importancia que se debe tener”.

La diputada Candelaria Ochoa Avalos (MC) solicitó a la Comisión Especial llamar la atención al titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas por “no asistir a la reunión y no atender a los padres de familia”.

“Pocas veces los diputados llamamos a funcionarios y, cuando lo hacemos, no vienen; por ello, es importante hacer un llamado serio y que los diputados seamos un canal para que familiares expresen sus demandas y presionar a la CEAV para que cumpla en la atención a las víctimas”, sustentó.

La legisladora de Morena, Araceli Damián González, insistió en que la Comisión Especial debe llevar a cabo un encuentro con el titular de la Procuraduría General de la República (PGR) y militares involucrados en los acontecimientos de Ayotzinapa.

“Hay suficiente evidencia para señalar problemas de omisión; tenemos el caso del policía Luis Antonio Dorantes Macías, quien, según testimonios de jugadores de “Avispones de Chilpancingo”, en lugar de llamar a la ambulancia, los hostigó y amenazó”.

Al dirigirse a los padres de las víctimas, expresó: “lamento que una vez más se encuentren exigiendo que se les atienda, conforme a su derecho, por el daño que ustedes y sus hijos han sufrido”.

Adriana Carmona López, directora general de Atención Inmediata y Primer Contacto de la CEAV, expuso que la Comisión Ejecutiva se encuentra en la mejor disposición de entregar un informe del estatus de los casos; para ello, se acordó hacer una convocatoria formal para dar trámite a la petición de los afectados.

Aseguró que la CEAV lleva a cabo una reestructuración para evitar la revictimización y atender los temas prioritarios. Lo que se quiere es generar criterios de protección a quienes han sido víctimas de delitos y retomar el enfoque del respeto a los derechos humanos, detalló.

Noé Franco Pacheco, director de Procesos Penales del Área Jurídica de la CEAV, sostuvo que la reparación del daño es un tema fundamental para esta Comisión Ejecutiva; muestra de ello es que las primeras resoluciones que emitió fueron para dar atención a las víctimas del equipo de fútbol.

El asesor jurídico refirió que en virtud de que se litiga en contra de las víctimas, por ley está establecido que en cada resolución se les otorgue un lapso de 15 días para que interpongan el recurso de amparo, el cual es un derecho en cualquier proceso legal.

Miguel Ángel Ríos, padre de uno de los afectados de “Avispones”, solicitó que se les permita el ingreso a las universidades públicas y que “la CEAV dé de baja a los vivales, los cuales en muchos casos han sacado más provecho”.

Gustavo Castañón Ramírez, padre de la víctima Alan Osvaldo Castañón Rojas, exigió justicia, porque “hasta la fecha hay muchos detenidos e indiciados, pero el caso realmente sigue perdido”.

Roberta Evangelista Hernández, madre de David Josué, pidió justicia y saber la verdad, pues a tres años “están en las mismas”. Afirmó: “Nosotros somos un grupo que no apedreamos a nadie, apostamos al diálogo, pero no por eso nos van dejar olvidados, nos deben atender y dar la cara. No atentaron contra animales, sino contra nuestros hijos”.

Aclaró que sólo eran 31 personas del club “Avispones” las que viajaban en el autobús, incluidos el cuerpo técnico y el chofer; sin embargo, aproximadamente 14 individuos se han considerado como víctimas.

Carlos Gatica Ansaldo, padre José Gatica Morales, afirmó que es una falta de respeto que no asistiera el titular de la CEAV, toda vez que tenía conocimiento de esta reunión.

Jorge León Saenz, integrante del cuerpo técnico del equipo de fútbol, detalló que la CEAV ha actuado con “demoras premeditadas” en todos los aspectos, ha mentido sobre los derechos de las víctimas, entre otros aspectos. “No es posible que tengamos que demandar amparos en contra de las instituciones que se supone están para ayudar”.

Relató que él trabajaba arreglando motos, pero después del accidente sólo le funciona en 50 por ciento su brazo; por ello, solicitó una plaza de docente en una secundaria para impartir clases de mecánica o un proyecto productivo, “pero esto no llegó”.

En tanto, el representante legal de las víctimas de “Avispones”, Noé Infante González, sostuvo que la CEAV ha revictimizado a los afectados y por lo tanto hay quejas administrativas; pero no sólo eso, sino que “personas abusivas se han colgado de este hecho para tratar de buscar un beneficio”.

El litigante pidió a los diputados solicitar a la Comisión Ejecutiva que se abstenga de litigar en contra de las víctimas, pues su obligación es garantizar sus derechos; por ello, consideró oportuno incluirse una vez más en el Registro Nacional de Víctimas, por las violaciones a los derechos humanos “perpetrada por la misma CEAV”.

Demandó a los legisladores pedir a la CEAV que rinda cuentas de sus resultados y, en todo caso, explique por qué no ha cumplido con la ley. Además, de ser necesario dar vista a la Auditoria Superior de la Federación para que indague sobre las “claras infracciones administrativas de los funcionarios públicos”.

Infante González apuntó que la comisión especial de diputados no ha dado seguimiento “ni en labor legislativa ni para realizar las reformas a la ley de víctimas, la cual es pésima”. Y “les podría apostar que algunos de los integrantes ni siquiera han leído la ley”.

“No están haciendo nada por las víctimas, es necesario que los diputados se empapen en los temas de respeto a los derechos humanos. Nosotros no sólo queremos que se repare el daño, sino que se sienten los precedentes para que no vuelvan a existir violaciones a las garantías individuales”, enfatizó.

Previamente, padres de familia y representantes legales de víctimas del equipo de fútbol sostuvieron un encuentro con la integrante de la Comisión Especial para dar seguimiento a los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, diputada Cristina Gaytán Hernández (PRD).

