Campeche trabaja en materia de desarrollo energético y comercialización de productos en Houston

San Francisco de Campeche, Camp. 03/05/2017.- Campeche y Texas aceleran los preparativos para la firma de un memorándum de entendimiento que permita a empresas campechanas comercializar sus productos en este Estado, destacó el secretario de Desarrollo Económico (SEDECO), José Domingo Berzunza Espínola.

Al reunirse con el Secretario de Estado de Texas, Rolando Pablos, Berzunza Espínola detalló que este memorándum permitirá generar las condiciones necesarias para que empresas texanas aumenten su presencia y operaciones en Campeche, mientras que los productos campechanos obtendrán facilidades para que sus productos ingresen a tiendas departamentales y de autoservicio en ese estado norteamericano.

En la reunión, a la que también asistieron el director de la Oficina del Estado Texas en México, José Ramón Fernández, y el representante de la Oficina de Desarrollo Económico de Texas en México, Víctor Aguilar; coincidieron en la necesidad de pasa a una dinámica económica de trabajo en equipo que permita también fortalecer al sector energético y potenciar las vocaciones productivas.

El titular de la SEDECO dijo también que Campeche presentó sus fortalezas al sector energético mundial en el Pabellón Mexicano de la Conferencia de Tecnología Offshore (OTC), el encuentro donde profesionales de la energía se reúnen para intercambiar ideas y opiniones que les permitan avanzar en el conocimiento científico y técnico de recursos marinos y asuntos ambientales.

Durante el evento, que se celebra en Houston, Texas; y como parte de las acciones de promoción de las fortalezas del Estado, Berzunza Espínola presentó al Director of Economic Development & Tourism, Michael Treyger, y a Víctor Aguilar, de la Office of the Governor State of Texas, la campaña de atracción de inversiones “Campeche Estado Amigo”.

En el marco de este encuentro, también se desarrolló la conferencia del Subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía (SENER), Aldo Flores Quirga, “The Opportunity of a Lifetime: Assessing Mexico’s Deepwater Auction and What is Next”.

OTC es el evento más grande del mundo para la industria de petróleo y gas con más de dos mil 300 expositores y asistentes que representan a 100 países. Fundada en 1969, la conferencia insignia de OTC se celebra anualmente en Houston.

