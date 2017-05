México, ¡el número uno!

Dice el periódico: “En el salón Moriscos del Parque Acuático El Rollo se celebró una ceremonia religiosa en honor a Filiberto Álvarez Landeros, ejecutado la noche del sábado pasado en Tlaquiltenango”

Con el asesinato a balazos (tres disparos) del periodista, poeta y locutor Álvarez Landeros, México ratifica su indiscutible liderazgo en “abatimiento” de comunicadores. Con gran esfuerzo lo hemos logrado, juntos. Hoy sin duda alguna es más peligroso ser comunicador en México que en Siria, Afganistán, Haiti, Irak, Corea del Norte, Irán, Marte, etc.

Filiberto, de 65 años de edad, sin saberlo, se suma a las estadísticas que nada parecen afectar a pesar de su triste tendencia a la imposición de ausencia de vida (muerte por asesinato). El conductor del programa “Poemas y Cantares”, al salir de la estación de radio “La Señal”, en Jojutla, Morelos, fue asesinado a tiros, sin más ni más.

Para variar y hacer las cosas más “deliciosas”, la fiscalía (con minúscula) de Morelos asegura que el homicidio nada tiene que ver con el oficio del hoy occiso. Nada que ver. Nada que ver que lo estuvieran esperando hombres armados al salir de su trabajo. Obvio, nada que ver. Una cosa niega la otra. “Periodista? asesinado? No es por su oficio.”

Sin indignación no hay dignidad

Hay países donde el pueblo se indigna ante noticias de asesinatos e instituciones corrompidas, pero en nuestro hambriento México sumido en la eterna promesa del progreso, resulta curioso notar que así como sin día no hay noche, sin luz no hay sombras, así, de igual manera, sin indignación no hay dignidad. No puede existir.

Si le preguntas a google qué es eso de “dignidad”, te responde: [La Dignidad es un sentimiento de valor propio, el ser humano en su actuación debe ser libre y respetado, sobre todo por sí mismo, lo que le brinda el poder de autonomía sobre sus capacidades y acciones, partiendo del hecho de que los hombres son seres racionales.]

“Seres racionales con sentimiento de valor propio”. Raciocinio queremos creer que todos tenemos, concedamos el beneficio de la duda. Pero lo del valor propio (autoestima), eso es tal vez lo que hace falta para podernos indignar lo suficiente como para provocar un cambio positivo en las cosas. Mientras tanto, NUMBER ONE BABY! YEAH!

JLGO