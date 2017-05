Descomposición general del país, preocupante

El coordinador de los diputados del PAN, Marko Cortés Mendoza, afirmó que en su partico expresan su preocupación creciente “de ver un México en descomposición en prácticamente todos los sentidos, por eso ha llegado el momento del cambio”.

“Los ciudadanos ya no están conformes con seguir teniendo un gobierno que no ha podido dar buenos resultados, un México que sigue perdiendo competitividad, que la corrupción contamina todos los ámbitos y que en el exterior se le falta al respeto a nuestra dignidad”, sostuvo el dirigente de la bancada panista.

Aseguró que “es visible e irrefutable el aumento constante de la violencia, tanto así que el pasado marzo ha sido el mes más violento del sexenio; en materia económica hoy se tiene más inflación, más impuestos, menos consumo interno y más pobres”.

“Lamentablemente vemos un México en donde las autoridades están más preocupadas por proteger a los corruptos, que por perseguirlos”, agregó.

Cortés Mendoza estimó que el país se encuentra en un momento complicado, “porque prácticamente en ningún aspecto podemos poner una calificación positiva, no dicho por un servidor sino en todas las encuestas por todos los mexicanos, porque por poner un ejemplo, se gasta como nunca en programas para superar la pobreza y hay más pobres que nunca”.

En lo interno y lo externo México ha entrado a una etapa crucial y ha llegado el momento del cambio, apuntó.

Comentó que “ante la propuesta del gobierno del presidente Donald Trump, de bajar de 35 al 15 por ciento los impuestos a las empresas en Estados Unidos, les guste o no las autoridades hacendarias tendrán que reconocer que los panistas teníamos razón en nuestra insistencia de dar marcha atrás a la tóxica reforma fiscal”.

“No debemos ignorar esta señal de elemental competitividad económica, porque de concretarse en Estados Unidos, podría generarse una fuga de capitales en nuestro país”, aseveró.

Además, “tenemos que hacer lo correcto en materia de seguridad, es decir, legislar de forma integral generando los estímulos que fortalezcan las policías civiles en nuestro país y a la vez darle un régimen a la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad”, expuso.

Dijo que “los panistas no nos vamos a conformar con seguir teniendo un gobierno que no ha podido o que no ha querido; no aceptaremos que México siga perdiendo competitividad, que en México siga aumentado la corrupción, no aceptaremos que nos sigan faltando al respeto en el extranjero, ni aceptaremos que siga incrementándose la violencia y la inseguridad”.

“En Acción Nacional vamos a seguir apostando por nuestro propio ser; por nuestro pasado que nos proyecta hacia el futuro, seguiremos apostando por nuestras propuestas, porque estamos convencidos que son las mejores”, finalizó.

– Con información de Notilegis / Palacio Legislativo