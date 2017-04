Seguirán las multas por el IET a quienes no hayan realizado el reemplacamiento

San Francisco de Campeche, Camp; a 29/04/17.- El director del Instituto del Transporte en Campeche (IET), Candelario Salomón Cruz en entrevista exclusiva para DIARIO DE CAMPECHE, dio a conocer que ya se han recibido más de 22 millones de pesos por multas a UBER en el estado, por certificaciones a transportistas se han recibido más de 13 millones de pesos, por inspecciones arriba del millón 500 mil pesos, por registro público más de 4 millones 500 mil pesos, por diversos trámites jurídicos el Instituto ha recibido más de 13 millones, sumando así un total de recaudación 54 millones 594 mil 828 pesos, del 6 de octubre de 2016 al corte de marzo de 2017.

En cuanto al trámite de reemplacamiento que cabe mencionar tenía una fecha límite para realizarse hasta el 31 de marzo y después de esta se cobrarían multas, al día de hoy se han retenido a 40 unidades, mientras qué subrayó Vialidad continuará con los operativos durante todo el año aplicando multas hasta de 7 mil pesos.

Si hablamos de unidades que se han retenido por mal estado suman 45 unidades de distintas cooperativas, entre ellas también algunas porque fueron reportadas por usuarios de no valer la credencial de estudiante en periodo vacacional, además de que pagaron una multa de 3 mil pesos, exhortando a los usuarios a realizar las demandas correspondientes de algún caso al Instituto para que este organismo pueda proceder de manera formal.

Salomón Cruz, finalmente platicó que se han tenido varias reuniones con las distintas cooperativas afiliadas al IET, siendo una de las peticiones de los mismos el subir las tarifas del transporte, sin embargo expuso que aunque la situación es crítica para todos no solo para este sector, no pueden realizar un aumento en las tarifas, confirmando que para este año no se prevée un alza hasta el momento.

