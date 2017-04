IMSS Campeche atenderá urgencias este 1 de mayo

San Francisco de Campeche, Camp. 28/04/2017.- El próximo lunes 1 de mayo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Campeche mantendrá atención médica durante las 24 horas del día en todos los servicios de Urgencias del estado.

Las clínicas en Campeche que atenderán las 24 horas del día son: el Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 y las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 10 (Santa Lucia), No. 11 (Novia del Mar) y No. 13 (Concordia).

En Ciudad del Carmen, el Hospital General de Zona (HGZ) No. 4 y la Unidad Médica Familia (UMF) No. 12 (Santa Isabel) ofrecerá el servicio de atención médica de Urgencias en los turnos matutino, vespertino y nocturno.

La delegación del IMSS en Campeche reitera que en Urgencias a través del Triage, se clasifica rápida y adecuadamente a los pacientes de trauma con lesiones graves para asegurarles atención hospitalaria y evitar el uso inadecuado de este servicio.

Clasificación del Triage de emergencia conforme a la demanda:

Nivel 1, o Rojo: Precisa de la atención por el médico de forma inmediata.

Nivel 2, o Naranja: La atención por el médico puede demorarse 10 minutos.

Nivel 3, o Amarillo: La atención por el médico puede demorarse una hora.

Nivel 4, o Verde: La atención por el medico puede demorarse dos horas.

Nivel 5, o Azul: La atención por el medico puede demorarse hasta cuatro horas.

Se informa también que en cada servicio de Urgencias, el IMSS cuenta con un equipo multidisciplinario para ofrecer una atención integral, integrada por el médico, enfermera, trabajadora social y el auxilio de la asistente médica y personal para transporte de paciente, además de la logística administrativa.

Redacción