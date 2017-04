Es ilegal despedir a una persona por un diagnóstico de cáncer

Ciudad de México a 28 de abril de 2017. En México se registran 190 mil casos nuevos de cáncer y aproximadamente 80 mil fallecimientos cada año (INCAN). Cerca del 80% de estos pacientes tienen entre los 39 a 65 años.

Aunque no hay datos oficiales, se estima que 152 mil personas recién diagnosticadas con cáncer tienen que vivir y trabajar con esta enfermedad.

El problema es que este padecimiento afecta su relación laboral, los trabajadores tienen que lidiar con el prejuicio de sus empleadores (jefes o empresas) que los consideran improductivos debido a los constantes permisos para consultas, incapacidades por tratamientos o secuelas que limitan sus actividades (efectos secundarios de los tratamientos, linfedema, pérdida de extremidades, debilidad, entre otros).

Pero ¿estar enfermo de cáncer es un motivo justo para despedirte? o ¿para negarte un empleo? No.

En Conocer para Vivir, asociación civil sin fines de lucro, constantemente atendemos llamadas de hombres y mujeres con esta inquietud y los asesoramos en la defensa de este derecho.

Es muy importante que las y los mexicanos sepan que los artículos 1 (párrafo tercero), 5 y 123 de la Constitución Mexicana protegen el derecho a contar con un trabajo digno y prohíben la discriminación de cualquier tipo (incluida discapacidad por alguna enfermedad).

En la Ley Federal del Trabajo en el artículo 3 se destaca el derecho al trabajo, la no discriminación y la constante capacitación y adiestramiento a los empleados. Y en la Ley del Seguro Social en el artículo 91 se indica que, en caso de enfermedad, el trabajador tiene derecho a la asistencia quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria que sea necesaria.

En México no hay existe un registro de las personas despedidas por padecer alguna enfermedad crónica o que han sido desplazadas a otras áreas (con la finalidad de que rindan con las actividades y sean despedidas). Pero, con ayuda de nuestros registros telefónicos y relación de pacientes atendidos en los últimos 13 años, se estima que 3 de cada 10 pacientes ha enfrentado algún tipo de problema laboral.

Para conmemorar el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (28 de abril) y el Día del Trabajo (1 de mayo) queremos resaltar que todas las personas tienen derecho a un trabajo digno y que no pueden ser despedidas debido a un diagnóstico de cáncer.

Nidia C., enfermera y paciente con melanoma maligno, comparte: “Yo me enfrenté a diversos tratamientos y cirugías. La más fuerte en 2015 cuando me quitaron el dedo pulgar y en el hospital me reubicaron al área administrativa. Fue difícil este cambio porque estaba acostumbrada a otras actividades.”

Otro caso es el de la señora Rosalba B., quien perdió el seguro social debido a que la persona que la tenía asegurada dejo de trabajar. Así que ella empezó a buscar un empleo que le ofreciera esta prestación y lo consiguió (esta empresa sabe que es paciente con cáncer de mama y que se encuentra en tratamiento).

Si tú eres paciente con algún diagnóstico de cáncer y te enfrentas al despido injustificado o discriminación, acércate a tu sindicato (si hay alguno) y a laProcuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET).

La Ley Federal del Trabajo señala en los artículos 530 y 534 que todas las trabajadoras y los trabajadores tienen derecho a solicitar asesoría y un representante a la PROFEDET para defenderlos en este tipo de casos de manera gratuita.

Los teléfonos de la PROFEDET son 5134 9800 (Ciudad de México) y 01 800 717 2942 y 01 800 911 7877 para el interior de la república.

Redacción